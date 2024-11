Allbirds boekt verlies in Q3 en past vooruitzichten voor het volledige jaar aan

Het Amerikaanse schoenenbedrijf Allbirds boekt een verlies in het derde kwartaal van 2024. De omzet daalt met 24,9 procent naar 43,0 miljoen dollar (40,6 miljoen euro), tegenover 57,2 miljoen dollar (53,3 miljoen euro) in hetzelfde kwartaal vorig jaar. CEO Joe Vernachio benadrukt de voortgang van het bedrijf in het realiseren van zijn strategische doelen, ondanks de financiële uitdagingen.

De brutowinst van Allbirds bedraagt 19,1 miljoen dollar (17,7 miljoen euro), tegenover 24,9 miljoen dollar (23,1 miljoen euro) in Q3 2023. Het bedrijf boekt een nettoverlies van 21,2 miljoen dollar (19,7 miljoen euro), maar dit is een verbetering ten opzichte van het nettoverlies van 31,6 miljoen dollar (29,3 miljoen euro) in dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijf verlaagt zijn operationele kosten, vooral door lagere personeels- en marketingkosten. De marketinguitgaven dalen van 10,2 miljoen dollar (9,5 miljoen euro) naar 9,9 miljoen dollar (9,2 miljoen euro), voornamelijk door minder online advertenties.

Allbirds past zijn vooruitzichten voor het volledige jaar aan. De netto-omzet wordt nu verwacht tussen 187 miljoen dollar (174 miljoen euro) en 193 miljoen dollar (179 miljoen euro), een verlaging ten opzichte van de eerdere prognose van 190 miljoen dollar tot 210 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA-verliesprognose ligt tussen de 71 miljoen dollar (66 miljoen euro) en 75 miljoen dollar (70 miljoen euro).

CEO Vernachio onderstreept dat Allbirds zich richt op het verduurzamen van zijn productaanbod. Daarnaast breidt het zijn internationale distributiekanalen uit, met nieuwe overeenkomsten in Europa, Latijns-Amerika en China.