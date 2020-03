Altijd de juiste outfit door de juiste data

Past de broek? Hoe valt die? Is het de goede lengte? Van welke stof is het gemaakt? Jouw klant wil een outfit kopen die echt bij hem past. Hij ziet geen verschil in kopen in de winkel of online. Daarom ben je natuurlijk bezig die ene customer flow te maken. Goede productdata is daarbij onmisbaar.

Modebranche staat nooit stil

De fundamentele verandering van winkelen zit in het koopgedrag van consumenten. De consument verwacht alles van je, in je winkel en online. De modebranche zelf is ook altijd in beweging. Met elke seizoenswisseling nieuwe items volgens de laatste trends. En nieuwe technologische mogelijkheden doen daar nog een schepje bovenop. Wat is de rode draad? Data! Met actuele, verrijkte en betrouwbare productinformatie kun je niet alleen altijd en overal de juiste informatie aan je klant geven, het helpt je in alle processen: logistiek, administratief en operationeel.

Data onmisbaar bij online verkopen

Met alleen een beknopte productomschrijving red je het vandaag de dag niet meer. Klanten die online kopen willen foto’s, instructievideo’s en alternatieve combinaties van een outfit zien. Maar goede data zijn ook belangrijk bij retourzendingen: verkeerde maat, pasvorm of de kleur is toch anders dan de klant verwachtte. Hoe zorg je ervoor dat je klant de volgende keer wel het juiste item bestelt? Bijvoorbeeld door naar je data te kijken: welk product komt steeds retour? Ligt dat aan de bijbehorende productdata?

De datagedreven winkel

De winkel wordt steeds meer datagedreven: sensoren meten de winkelvoorraad, apps geven informatie over producten. Deze retail beleving en personalisering zijn door de nieuwe technologie binnen handbereik of zijn al dagelijkse praktijk. Zara introduceert bijvoorbeeld interactieve spiegels met RFID, Mango rolt de digitale paskamers uit en ook Puma heeft interactieve spiegels. Klanten kunnen verschillende outfits en andere kleuren bekijken en een medewerker oproepen als ze hulp nodig hebben. Ook hier is goede productdata key.

Niet gevonden is niet verkocht

Consumenten willen steeds meer informatie voordat zij overgaan tot een aankoop. Bedrijven komen hun klant daarin steeds beter tegemoet. Van jeans, shirtjes tot schoenen, al deze items zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten. En dan heb je te maken met snel wisselende assortimenten, omnichanneling, seizoensgebonden items en de continue uitverkoop. Al met al een behoorlijke uitdaging om al die data goed te managen.

Leveranciers, kleine én grote, verslikken zich daar wel eens in. En toch, basisinformatie heb je gewoon nodig, zoals sku, model, kleur, lengte, maat. Al die verschillende databronnen en dat handmatige, foutgevoelige werk. Het is op de lange termijn niet houdbaar. Als retailers de data van verschillende leveranciers op een en dezelfde manier binnen krijgen, zijn zij sneller in staat om producten op te nemen en in de (online) verkoop te doen – zonder fouten. En beter vindbaar voor de consument!

Gestructureerd data delen geen overbodige luxe

Alle leveranciers kunnen starten met het gestructureerd delen van data via GS1 Fashion Base. De data is hierdoor bij alle kanalen identiek en dat zorgt voor een verhoogde kwaliteit van productinformatie. Dat is geen overbodige luxe, aangezien de consument via elk kanaal dezelfde klantbeleving verwacht.