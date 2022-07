Amazon.com, Inc. ziet omzet stijgen, maar boekt nettoverlies van bijna 6 miljard dollar

De Amerikaanse webreus Amazon.com, Inc. behaalde in het tweede kwartaal een totaalomzet van 121,2 miljard dollar, een stijging van zeven procent ten opzichte van een jaar eerder, zo is te lezen in een persbericht van het bedrijf. Onder die omzet vallen niet alleen de inkomsten uit productverkopen, maar ook uit bijvoorbeeld online cloud- en streamingdiensten.

Met een omzet van 113,1 miljard dollar in het eerste kwartaal komt Amazon.com, Inc. uit op een halfjaaromzet van 237,7 miljard dollar, eveneens een toename van 7 procent op jaarbasis. Onderaan de streep kwam Amazon wel uit op een nettoverlies van 5,9 miljard dollar, waar het in het eerste half jaar van 2021 nog een winst van bijna zestien miljard dollar boekte.

“Ondanks de aanhoudende inflatie op het gebied van brandstof-, energie- en transportkosten, boeken we vooruitgang met betrekking tot de meer beheersbare kosten, met name het verbeteren van de productiviteit van ons fulfilment-netwerk," aldus Andy Jassy, ​​CEO van Amazon.com, Inc. in het persbericht.

Voor het derde kwartaal verwacht Amazon.com, Inc. een netto-omzet tussen de 125 en 130 miljard dollar, dertien tot zeventien procent boven het niveau van Q3 2021.