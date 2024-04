Amerikaanse exploitant neemt naar verluidt deel aan overnamestrijd Ted Baker met Next Plc en Frasers Group

OSL, de Amerikaanse exploitant van Ted Baker, neemt naar verluidt deel aan de groep geïnteresseerde partijen die de Europese activiteiten van Ted Baker wil overnemen, nadat de Britse tak in maart onder curatele werd geplaatst.

Volgens Sky News is OSL de ‘grootste kanshebber’ om de Britse activiteiten van het merk over te nemen, een stap die een jaar na de benoeming van het bedrijf om de Amerikaanse retailactiviteiten te leiden zou komen.

OSL is echter niet de enige in de race. Britse retailgiganten Next Plc en Frasers Group zijn ook in de running voor een mogelijke overname. Dit staat in een rapport van The Times, waarin wordt opgemerkt dat bieders minder dan zes weken de tijd hebben om een bod uit te brengen.

No Ordinary Designer Label (NODL), een dochteronderneming van het moederbedrijf van Ted Baker, Authentic Brands Group, werd onder curatele gesteld nadat het contract met de Europese partner AARC werd beëindigd, die naar eigen zeggen “de overeengekomen financiële verplichtingen niet is nagekomen en de beloofde financiering niet in het bedrijf heeft geïnjecteerd”.

In combinatie met een moeilijk economisch klimaat dwingt dit het bedrijf een bewindvoerder aan te stellen. Ted Baker zei destijds dat het zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk zou voortzetten, maar in april werd bekend dat het merk 11 winkels in de regio zou sluiten, waardoor meer dan 200 banen verloren zouden gaan.

De aangestelde bewindvoerder Teneo zei dat de sluiting van de ‘verlieslatende’ locaties deel uitmaakte van een ‘noodzakelijke stap’ om ervoor te zorgen dat het bedrijf in de toekomst weer winstgevend kan gaan opereren.