Amerikaanse Flacks Group acht kans op overname Hema klein

Michael Flacks, CEO van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Flacks Group, acht de kans klein dat zijn bedrijf Hema zal overnemen. Dat zegt Flacks tegenover De Telegraaf. Er zijn volgens Flacks te veel potentiële overnamepartijen bij de onderhandelingen betrokken.

“We praten met te veel mensen,” zo stelt Flacks. “We zijn nog steeds geïnteresseerd, we hebben een bieding gedaan, maar er zijn een paar grote Amerikaanse private-equitypartijen in de race." Flacks zegt ‘niet heel optimistisch’ te zijn over de kans die zijn bedrijf maakt om Hema in handen te krijgen.

Volgens De Telegraaf is de meest kansrijke overnamepartij een consortium rondom een Nederlandse investeringsmaatschappij. Parcom investeert geld van ondernemers, pensioenfondsen, verzekeraars en private partijen. Een van de klanten van het bedrijf is Robert van der Wallen, de oprichter van loyaltyprogrammabedrijf BrandLoyalty. Volgens de Telegraaf is van der Wallen goed bevriend met voormalig Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn.

De overnamestrijd om Hema duurt voort. Gisteren werd duidelijk dat Mirage Retail Group , eigenaar van onder meer Blokker, Hema in elk geval niet zal overnemen. De groep stapte op eigen initiatief uit de onderhandelingen. Vorige week bleek dat twee burgerinitiatieven , Hou de Hema en WeLoveHema, een bod op Hema hebben uitgebracht. Zij hebben zich aangesloten bij een andere biedende partij. Over welke partij het gaat zal op een later moment worden aangekondigd, zo lieten woordvoerders weten.