Asos Plc buigt verlies om naar winst ondanks omzetdaling van 14 procent

De omzet van online moderetailer Asos Plc daalt in het derde kwartaal met 14 procent, maar buigt zijn verlies weer om naar winst. In het eerste halfjaar van boekjaar 2023 kwam het verlies uit op 290,9 miljoen pond voor aftrek van belastingen, omgerekend 335,3 miljoen euro. Nu behaalt Asos een winst van ruim 20 miljoen pond (23,3 miljoen euro) voor aftrek van belastingen, zo blijkt uit een financiële update.

De omzetdaling komt volgens Asos niet onverwachts en ‘weerspiegelt bewuste acties op het gebied van kapitaalallocatie [een proces waarin bepaald wordt wat de meest efficiënte investeringsstrategie is voor de financiële middelen van een organisatie, red.] om de winstgevendheid te verbeteren’. De omzet bedraagt 858,9 miljoen pond (1 miljard euro).

In Europa noteert de moderetailer een omzetdaling van 8 procent wat een omzet van 283,5 miljoen pond (331,3 miljoen euro) betekent. In deze regio daalde de omzet het minst. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld schrijven een dubbelcijferige daling in de boeken van 21, 15 en 14 procent.

Dat Asos weer winst maakt, komt doordat het 200 miljoen pond (233,7 miljoen euro) aan winstoptimalisatie en kostenbesparingen realiseerde. Deze maatregelen liggen volgens het bedrijf op koers om in totaal 300 miljoen pond (350,6 miljoen euro) te besparen in het hele boekjaar.

Daarnaast boekt de moderetailer vooruitgang in het reduceren van zijn voorraad. In het derde kwartaal wist het bedrijf de voorraad met 15 procent te verminderen, wat in lijn ligt met de doelstelling van 20 procent in boekjaar 2023.

Door deze ‘positieve’ resultaten stelt het bedrijf zijn verwachtingen voor het tweede halfjaar en het gehele boekjaar niet bij. Asos verwacht dus nog steeds een omzetdaling met lage dubbele cijfers en een voorraadvermindering van ongeveer 20 procent.