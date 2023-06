Authentic Brands Group haalt nieuwe investering binnen van 500 miljoen dollar

Authentic Brands Group, dat eigenaar is van onder meer Reebok, Ted Baker en Juicy Couture, kondigt aan dat het een vervolginvestering van 500 miljoen dollar (460 miljoen euro) heeft gekregen van zijn huidige investeerder General Atlantic.

Het bedrijf zei dat het van plan is om de samenwerking met de groeikapitaalonderneming te gebruiken om de wereldwijde expansie te ondersteunen en het bedrijfsmodel te versnellen dat gericht is op het verbinden van merken met het netwerk om waarde te optimaliseren.

Sinds de samenwerking met General Atlantic in 2017 heeft Authentic Brands Group in totaal bijna twee miljard dollar geïnvesteerd in het bedrijf en bijna dertig merkacquisities uitgevoerd.

In een persbericht meldt Jamie Salter, oprichter, voorzitter en CEO van het bedrijf: “General Atlantic’s verhoogde investering in Authentic is een bewijs van de kracht van ons eigen merkplatform, bedrijfsmodel en team. General Atlantic hanteert een innovatieve investeringsaanpak en deelt onze visie op het opbouwen van merkwaarde voor de lange termijn.”

“Wij zijn trots op het feit dat wij deel uitmaken van General Atlantic’s selectieve portfolio van poiniers en gevestigde bedrijven en kijken ernaar uit met hen te blijven samenwerken om ons model wereldwijd te ontwikkelen en uit te breiden.”

Authentic Brands Group heeft het afgelopen jaar veel merken overgenomen om haar portfolio uit te breiden en te diversifiëren.

Onder de nieuwe aanwinsten bevinden zich Ted Baker, Hunter en het lifestylebedrijf Boardriders, terwijl het ook een strategisch partnerschap is aangegaan met David Beckham om mede-eigenaar en beheerder te worden van zijn wereldwijde merk.

Het portfolio telt nu meer dan veertig merken. Het bedrijf genereert nu meer dan 25 miljard dollar (23 miljard euro) aan wereldwijde jaaromzet, aldus het bedrijf, met een winkelnetwerk in 150 landen.