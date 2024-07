Bangladesh heft beperkingen op na gewelddadige protesten tegen het quotasysteem

Bangladesh heft enkele beperkingen op die werden opgelegd na de gewelddadige protesten van vorige week.

Demonstranten gingen afgelopen week de straat op tegen het controversiële quotasysteem voor ambtenaren. Dit systeem, dat bepaalde mensen voorrang geeft op banen, veroorzaakt volgens de demonstranten ongelijke baankansen. De protesten leidden tot confrontaties met de politie en resulteerde in ten minste 186 doden.

De demonstranten, veelal studenten, hebben spanningen op de arbeidsmarkt en in het bestuur van Bangladesh blootgelegd. Met naar schatting 18 miljoen werkloze jongeren staat het land voor grote uitdagingen op het gebied van banencreatie en eerlijke economische groei.

Als antwoord op de protesten besloot de regering in Bangladesh om onder meer een avondklok in te stellen. Nu heeft de regering de landelijke avondklok versoepelt, waardoor kledingfabrieken, banken en de beurs van Dhaka weer open kunnen, meldt AFP. Het besluit wordt gezien als cruciaal voor de exportgeoriënteerde textielsector van 50 miljard dollar (ongeveer 46 miljard euro). De sector biedt werk aan miljoenen mensen en is goed voor een aanzienlijk deel van het BBP van Bangladesh.

De economische druk en zorgen over politieke stabiliteit blijven toenemen in het land. Mobiele diensten zoals het internet blijven beperkt. De komende weken zullen doorslaggevend zijn voor de vraag of Bangladesh snel weer op het groeipad van vóór de crisis kan komen, of dat de aanhoudende spanningen de economische vooruitzichten blijven beïnvloeden.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.