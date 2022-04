‘Belgische CEO van PostNL toch niet voorwaardelijk vrij, mogelijk twee weken langer vast’

De CEO van PostNL België blijft mogelijk nog twee weken in de cel zitten. Hetzelfde geldt voor de operationeel manager van het bedrijf, zo schrijven onder meer De Tijd en de NOS. Beiden zouden dit weekend voorwaardelijk vrijkomen, maar de Belgische justitie tekende daartegen beroep aan. Een definitieve beslissing kan nog tot twee weken duren.

De CEO en operationeel manager van PostNL werden vorige week maandag opgepakt tijdens een inval in drie Belgische depots van PostNL. Ook werd een depotmanager gearresteerd. Deze is inmiddels weer vrijgekomen. De drie werden opgepakt op verdenking van uitbuiting, valsheid in geschrifte en het leiding geven aan een criminele organisatie.

Tegenover de NOS zei PostNL vorige week dat het zich in België en Nederland ‘aan alle wet- en regelgeving’ houdt. In een open brief aan klanten schreef het bedrijf dan ook ‘zeer nadrukkelijk’ afstand te doen van de beschuldigingen. “Wij doen al het mogelijke om onze collega’s zo snel mogelijk weer vrij te krijgen.”

Dit weekend werd vanuit PostNL dan ook teleurgesteld op het nieuws gereageerd. “We hebben vandaag begrepen dat twee van onze collega's nog langer blijven vastzitten", aldus een woordvoerder tegen de NOS. "Wij moeten nu afwachten hoe het beroep van de arbeidsauditeur tegen de vrijlating zal worden beoordeeld."