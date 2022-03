‘Belgische topman PostNL gearresteerd, duizenden pakketjes vast in verzegelde depots’

Tijdens de invallen bij drie Belgische depots van PostNL afgelopen maandag is de Belgische CEO van het postbedrijf gearresteerd. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Tijd op basis van gerechtelijke bronnen. Twee PostNL-depots zijn sinds de invallen gesloten. Volgens De Tijd liggen er duizenden pakketjes van grote klanten als Bol.com in de verzegelde depots vast.

In totaal werden bij de invallen negen mensen meegenomen voor verhoor, onder wie de CEO. Zes mensen zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar de CEO zit nog vast, evenals de operations manager en een derde persoon. De drie worden ervan beschuldigd ‘leiding te geven aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en verboden terbeschikkingstelling’, aldus De Tijd. De krant nam ook contact op met PostNL zelf, dat ‘geen details’ over de zaak wilde geven.