Bestseller en John Lewis nieuwe partners van Circulose

Producent van gerecyclede textielvezels Circulose kondigt een reeks nieuwe partners aan. Het bedrijf zet hiermee zijn vernieuwde strategische koers voort, gericht op langetermijnverbintenissen met merken.

De nieuwste toevoegingen zijn Bestseller, John Lewis, C&A, Filippa K, Reformation, Faherty, Bobo Choses en Zero. Hun toezegging volgt op eerdere samenwerkingen met H&M, Mango en Marks & Spencer. Dit weerspiegelt een groeiende interesse in het aanbod van Circulose.

Ondanks brede steun vanuit de industrie na de oprichting in 2012 kwam het Zweedse Circulose – voorheen bekend als Renewcell – in latere jaren in financiële problemen. Begin 2024 vroeg het bedrijf faillissement aan.

Het bedrijf, gespecialiseerd in textiel-naar-textielrecycling, vond uiteindelijk een koper in het Zweedse investeringsbedrijf Altor. Na de introductie van nieuwe branding en een nieuw management eind 2024 is het doel om de kenmerkende textielvezel, eveneens Circulose genaamd, weer op grote schaal op de markt te brengen.

De vezel, een textielpulp van katoenvezels gerecycled via een chemisch proces, is bedoeld als vervanging van nieuwe cellulosevezels zoals viscose en lyocell. Het vertrouwen in dit textielalternatief is hernieuwd door de stroom aan nieuwe partnerschappen, aldus Circulose. Het bedrijf is klaar om 'de transitie naar materialen van de volgende generatie te leiden'.

In een verklaring zegt Jonatan Janmark, directeur van Circulose: "Deze partnerschappen vormen een belangrijke mijlpaal in het nieuwe hoofdstuk van Circulose. Na een jaar van strategische heroriëntatie en intensieve gesprekken met merken, toont deze golf aan toezeggingen dat onze inspanningen vruchten afwerpen. Hun steun helpt bij het ontsluiten van de volgende fase in onze productiereis. We zijn er trots op merken te ondersteunen die serieus werk maken van de transformatie van de textielindustrie."