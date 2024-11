Circulose benoemt nieuwe bestuursvoorzitter en CEO na een nieuwe start

Er vinden wisselingen in het management van Circulose plaats. Het Zweedse bedrijf, dat eerder bekend stond als Renewcell en van naam veranderde na een overname, heeft een nieuwe bestuursvoorzitter en Chief Executive Officer, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Helena Helmersson en Jonatan Janmark treden per 1 december in hun nieuwe rol.

Helmersson neemt plaats op de stoel van de bestuursvoorzitter. Zij neemt een uitgebreide ervaring in duurzaam leiderschap met zich mee. In haar meest recente rol zat ze op de stoel als CEO bij H&M Group. “We hebben een ambitieuze agenda voor ons liggen en een getalenteerd team dat klaar staat om deze te verwezelijken”, deelt de nieuwe bestuursvoorzitter in het persbericht. “Ik ben blij om met Altor [het bedrijf dat Renewcell (nu Circulose) een nieuwe start gaf, red.] samen te werken. We zullen profiteren van hun industrieel erfgoed en de samenwerking zal onze partners ondersteunen.”

Janmark stapt in de CEO-schoenen. Hij versterkt Circulose met diepgaande ervaring in de consumenten- en textielindustrie als partner bij McKinsey & Company. “De afgelopen jaren heb ik het geluk gehad mijn tijd te kunnen besteden aan het helpen van bedrijven bij de duurzaamheidstransitie in de kleding- en textielindustrie, waarbij ik zowel met merken als textielfabrikanten heb gewerkt. Toen de kans zich voordeed om bij Circulose aan de slag te gaan, was ik enthousiast om de uitdaging aan te gaan. Met een sterk team zullen we ons nu richten op het versterken van Circulose om de noodzakelijke verschuiving van een lineaire naar een circulaire textielindustrie te ontsluiten. We zijn ons bewust van de vele uitdagingen die voor ons liggen en de verschuiving zal niet van de ene op de andere dag plaatsvinden, maar we zetten ons volledig in om deze verschuiving tot een goed einde te brengen.”

Deze nieuwe benoemingen komen een paar maanden nadat Renewcell werd overgenomen door de Zweedse investeringsmaatschappij Altor. Renewcell vroeg in februari dit jaar een faillissement aan vanwege een gebrek aan financiering. Danzij de investeringsmaatschappij kreeg Renewcell een nieuwe start, onder een nieuwe naam: Circulose, eveneens de naam van het innovatieve materiaal van het bedrijf.

“Een uitdager als Circulose, met de kracht om de textielindustrie circulair te maken, heeft ervaren leiders van wereldklasse nodig om die verandering te stimuleren. Daar ondernemen we nu actie op en we zijn enorm trots op het aantrekken van Helmersson en Janmark. Hun ervaring en expertise zijn essentieel om Circulose een stabiele en succesvolle toekomst te bieden. Ze zullen een geweldige aanvulling zijn op Magnus, die uitstekend werk heeft verricht door Circulose door een intensief jaar als interim CEO te loodsen en die de operaties in de toekomst zal blijven leiden”, aldus Clara Zverina, directeur bij Altor, in het persbericht.