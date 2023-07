Bijenkorf-personeel opnieuw ontevreden door uitschakeling reacties in communicatie-app

Bijenkorf-werknemers kunnen sinds kort niet meer reageren op interne berichten via de app Speakap. Dat zorgt ervoor dat de directie nog steeds op ramkoers blijft liggen met het eigen personeel, zo meldt RetailTrends op basis van het Algemeen Dagblad.

Medewerkers worden via de communicatie-app via berichten op de hoogte gehouden over allerlei personeelszaken. Het Bijenkorf-personeel kon op de berichten reageren, totdat De Bijenkorf die functie onlangs uitzette. Het warenhuis vond namelijk dat de app te veel op een ‘opinieplatform’ begon te lijken, in plaats van een communicatiekanaal. De medewerkers zijn het daar niet mee eens.

Het personeel claimt dat het besluit alles te maken heeft met de onvrede die er heerst, aldus RetailTrends. Daarmee duidt het personeel onder meer op de ontevredenheid rondom lonen.

Volgens De Bijenkorf is er voldoende ruimte voor feedback via de mail, een chat en betrokkenheidsonderzoeken. Het warenhuis is op dit moment bezig met ‘het optimaliseren van de interne communicatiekanalen’.