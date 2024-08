Bogner zonder CEO Gerrit Schneider en op zoek naar investeerders

De Duitse modegroep Willy Bogner GmbH en CEO Gerrit Schneider gaan uit elkaar. Het bedrijf is daarnaast op zoek naar "sterke partners" om verder te groeien.

Schneider verlaat de Münchense modeleverancier aan het einde van het jaar op eigen verzoek om "een nieuwe functie bij een ander bedrijf te aanvaarden", zo meldt Bogner in een persbericht. Schneider leidt het bedrijf niet alleen. Daniel Hiendlmeier, sinds mei 2023 Chief Impact Officer, werd twee maanden geleden benoemd tot directielid.

Bogner zoekt investeerders

Voor de volgende stap in de toekomst heeft de familie Bogner besloten aandelen af te staan aan "sterke partners" om samen te investeren in de wereldwijde groei van het bedrijf. De twee directeuren Hiendlmeier en Schneider zullen samen met financieel directeur Frank Wiesner en General Counsel and Compliance Officer Juliane Drerup-Hero de zoektocht naar nieuwe investeerders begeleiden en het bedrijf "samen met het sterke en bewezen leiderschapsteam leiden", aldus een verklaring uit München. Het proces voor de zoektocht naar investeerders wordt binnenkort gestart.

"We willen het succesverhaal van Bogner samen met een sterke partner voortzetten,” aldus aandeelhoudster Florinda Bogner, die net als haar vader en mede-aandeelhouder Willy Bogner Jr. geen actieve rol binnen het bedrijf heeft. "Bogner is op een succesvolle koers. Nu is het juiste moment om een partner te vinden die op lange termijn en kapitaalkrachtig in Bogner kan investeren.”

Arndt Geiwitz, voorzitter van de Bogner-adviesraad deelt: "We hebben Bogner de afgelopen vijf jaar continu verder ontwikkeld. Het bedrijf heeft in het afgelopen boekjaar de hoogste omzet uit de bedrijfs- geschiedenis behaald. Bogner bevindt zich in een uitstekende positie om wereldwijd te groeien, waarvoor een versterking van het eigen vermogen noodzakelijk is.”

Veranderingen aan de top

Schneider kwam in maart 2019 als financieel directeur van het Amerikaanse conglomeraat General Electric naar Bogner. Na bijna een jaar nam ze de rol van co-CEO op zich, die ze deelde met Heinz Hackl, en was verantwoordelijk voor de afdelingen financiën, recht, IT, operatie en personeelszaken. Eind 2022 volgde met het vertrek van Hackl.

De nieuwe directeur Hiendlmeier kwam in mei 2023 van de Zwitserse outerwear-specialist Mammut Sports Group naar Bogner, waar hij bijna twee jaar als Head of Business Unit Apparel actief was. Ook was hij werkzaam voor Adidas en Gore. Bij Bogner heeft hij "belangrijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid, China Joint Venture en bedrijfscultuur bevorderd".

"Gerrit Schneider heeft een wezenlijk aandeel in deze zeer positieve ontwikkeling,” aldus Geiwitz. "Namens de adviesraad en het gehele bedrijf dank ik Gerrit Schneider voor haar buitengewone inzet en ben ik blij dat ze de aandelenverkoop samen met Daniel Hiendlmeier nauw zal begeleiden.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE en is op 1 augustus 2024 om 14.58 uur bijgewerkt met een persbericht van Bogner. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.