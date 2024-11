Boohoo benoemt Tim Morris tot onafhankelijk voorzitter in nieuwe bestuursstructuur

Boohoo Group plc benoemt Tim Morris met onmiddellijke ingang tot onafhankelijk voorzitter van de raad van bestuur. Deze benoeming volgt op een reeks strategische stappen die het bedrijf zet, waaronder de benoeming van Dan Finley als CEO en een kapitaalverhoging van ongeveer 39,3 miljoen pond. Het persbericht onderstreept dat Morris ervoor zal zorgen dat het bedrijf hoge normen van corporate governance handhaaft in het belang van haar aandeelhouders.

Samenvatting Tim Morris is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de raad van bestuur van Boohoo Group plc.

Mahmud Kamani is benoemd tot uitvoerend vicevoorzitter, met focus op de dagelijkse leiding en jongere modemerken.

Deze wijzigingen moeten de corporate governance en onafhankelijk toezicht waardborgen.

Morris, die ruime ervaring heeft op het gebied van juridische en governance-vraagstukken, gaat de Business Review van Boohoo leiden, samen met CEO Finley en de rest van het bestuur. Het doel van de review is het bedrijf verder te versterken en tegelijkertijd de governance-standaarden te waarborgen.

Volgens het persbericht kiest de raad van bestuur van Boohoo een nieuw bedrijfsstructuur: Mahmud Kamani, mede-oprichter van Boohoo en tevens de grootste aandeelhouder (23,21 procent), wordt uitvoerend vicevoorzitter van Boohoo en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf, terwijl Morris als onafhankelijk voorzitter toezicht houdt. Alistair McGeorge blijft senior onafhankelijk directeur.

In lijn met deze veranderingen biedt Kamani aanvullende garanties over zijn relatie met het bedrijf als grootaandeelhouder. Hij belooft 'geen commerciële besluiten te nemen die het bedrijf in conflict brengen met concurrenten' en belooft ook geen overnames of strategische veranderingen door te voeren zonder goedkeuring van de raad van bestuur.

Tim Morris reageert enthousiast op zijn benoeming als onafhankelijk voorzitter: "Ik ben blij om als voorzitter aan Boohoo te verbinden en kijk ernaar uit om samen met Dan en het hele team te werken aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf, met de focus op het leveren van waarde voor alle aandeelhouders."