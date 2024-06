Bristol krijgt uitstel van betaling in België

Euro Shoe Group, het moederbedrijf van Bristol, krijgt tot en met 7 september uitstel van betaling in België, zo oordeelde de rechtbank van Hasselt op vrijdag volgens De Telegraaf. Het besluit komt een aantal dagen nadat het bedrijf een gerechtelijke reorganisatie aanvroeg voor de Belgische tak.

Er zijn drie curatoren aangesteld die nu op zoek gaan naar een overnemer of overnemers die een deel van de activiteiten van Bristol in zijn geheel willen overnemen. De curatoren houden tevens toezicht op de uitverkoop van de voorraad. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om de lonen en schuldeisers te betalen.

De Nederlandse activiteiten blijven dus buiten beschouwing. “In Nederland hebben we enkel en alleen de operationele doorlopende kosten”, deelt Elise Vanaudenhove, CEO van Bristol, met De Telegraaf. “Alle andere activiteiten, zoals de inkoop, zitten in België.”

Hoewel de Nederlandse winkels geen onderdeel zijn van de gerechtelijke reorganisatie, is Bristol wel op zoek naar een nieuwe eigenaar. Bristol heeft in België zo’n 117 winkels en in Nederland ruim 80 vestigingen.

Recent gingen er geruchten in de rondte dat Bristol uit de Nederlandse winkelstraten zou vertrekken, maar dit bericht werd toen door de Belgische keten tegengesproken. De Nederlandse tak zou zwaar wegen op de resultaten van de retailer. “We werken hard aan de ‘turn around’ in Nederland. Het klopt dat het niet makkelijk is, maar dat wil zeker niet zeggen dat wij het onmogelijke achten.”