Brunello Cucinelli boekt 12,4 procent omzetgroei en bevestigt groeiverwachting voor 2024

De verkopen van het Italiaanse modehuis Brunello Cucinelli S.p.A. stijgen. Het bedrijf heeft in de eerste negen maanden van 2024 een omzetgroei geboekt, wat het vertrouwen in de toekomst onderstreept, zo maakt Brunello Cucinelli bekend in zijn financiële verslag.

Het bedrijf heeft in de eerste negen maanden van 2024 een omzet behaald van 920,2 miljoen euro, een stijging van 12,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hoewel het bedrijf in alle markten qua omzet gegroeid is, noteert het vooral sterke prestaties in westerse en oosterse markten, met een omzetgroei van 17,6 procent in Amerika en 12,2 procent in Azië.

De omzetstijging was zichtbaar in alle verkoopkanalen. De retailomzet groeide met 13,3 procent en de groothandelsomzet met 11,0 procent. Deze resultaten worden ondersteund door succesvolle verkoopcampagnes van de herfst- en wintercollecties 2024.

Brunello Cucinelli verwacht verdere groei

Brunello Cucinelli vertrouwt er verder op dat zijn mode voor zichzelf spreekt, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan solide financiële resultaten. Daarom bevestigt het bedrijf haar verwachting voor een jaaromzetgroei van 10 procent in 2024, evenals voor de komende jaren, met een focus op gezonde winst. Dit vertrouwen is gebaseerd op het exclusieve karakter van het merk, vakmanschap en sterke klantrelaties.