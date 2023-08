Business & Human Rights Resource Centre maakt 212 misstanden kledingfabrieken in Myanmar bekend, H&M vertrekt

Mensenrechtenorganisatie, Business & Human Rights Resource Centre, maakt in een rapport bekend dat het 212 gevallen van arbeids- en mensenrechtenschendingen tegen meer dan 108.000 kledingarbeiders in Myanmar heeft geïdentificeerd.

Het rommelt de laatste tijd rond de kledingfabrieken in Myanmar. Zo zette Inditex zijn inkooppraktijken stop als gevolg van een campagne van de wereldwijde arbeidersvakbond IndustriALL om bedrijven over te halen niet (meer) te investeren in het land en H&M maakte een paar dagen geleden bekend twintig mogelijke misstanden in de kledingfabrieken te onderzoeken.

Uit het onderzoek blijkt dat de beschuldigingen van misbruik in verband worden gebracht met 46 wereldwijde modemerken en detailhandelaren, waaronder H&M, Inditex, Primark, Bestseller, Hunkemöller en Adidas. Alle modemerken werden ondervraagd over hun due diligence-praktijken op het gebied van mensenrechten en daaruit bleek dat er aanzienlijke problemen zijn met het toezicht op hun toeleveringsketen in Myanmar, zo staat in het rapport.

Inditex staat bovenaan met 21 mogelijke misstanden, gevolgd door H&M (20), Primark (19) en Bestseller (17). De lagere lonen en loondiefstal bleven de belangrijkste schedingen van de rechten sinds de militaire machtsovername. Deze kwamen voor 55 procent van de gedocumenteerde beschuldigingen naar voren en zijn van invloed op ten minste 82.000 arbeiders, zo staat in het rapport. Oneerlijk ontslag en onmenselijke werktijden of gedwongen overwerk kwam bij 42 procent naar voren. Ruim dertig procent heeft te maken met pesterijen, intimidatie en misbruik, waarbij dit voor een groot deel bij vouwen werd vastgesteld.

Natalie Swan, projectmanager arbeidsrechten bij BHRRC, noemt de situatie ‘alarmerend’. “Meer dan twee jaar na de militaire coup in Myanmar schetst dit rapport een alarmerend beeld van de toename van mensenrechtenschendingen tegen kledingarbeiders - van wie velen kleding produceren voor enkele van ‘s werelds grootste modemerken. De situatie van de kledingarbeiders is verslechterd: meldingen van gendergerelateerd geweld, onmenselijke werkomstandigheden en andere vormen van misbruik zijn aan de orde van de dag. Modemerken die inkopen in Myanmar moeten dringend erkennen dat zij een invloedrijke rol spelen in deze situatie - en snel werk maken van een beter toezicht op wat er gaande is in hun toeleveringsketen in Myanmar.”

Na de bekendmaking van het rapport meldt H&M zich ‘gefaseerd’ terug te trekken uit Myanmar. “Na zorgvuldige overwegingen hebben we nu de beslissing genomen om onze activiteiten in Myanmar geleidelijk af te bouwen”, meldde de Zweedse modeketen donderdag aan Reuters. “We hebben de laatste ontwikkelingen in Myanmar nauwlettend in de gaten gehouden en we zien steeds meer uitdagingen om onze activiteiten uit te voeren volgens onze normen en waarden.”