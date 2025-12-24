BV achter omstreden webshop Sapph failliet verklaard

Ultracool B.V. uit Maassluis is failliet verklaard. Het betreft het bedrijf achter de omstreden Sapph-webshop waarvoor de Autoriteit Consument en Markt eerder dit jaar al waarschuwde.

In februari 2025 werd Ultraviolet Group B.V. failliet verklaard. Dit is het moederbedrijf van de merken Sapph, Ultraman en UltraViolet. Het was echter niet de b.v. die de webshop van het merk Sapph aanstuurde. De webshop bleef dan ook actief.

Over deze webshop kreeg de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een stroom aan klachten binnen. Zo kwamen bestellen laat of helemaal niet aan en bleven terugbetalingen uit. De ACM waarschuwde dan ook voor de website (shopsapph.com).

Volgens meldingen leverde UltraCool bestellingen laat of helemaal niet en krijgen consumenten die binnen de wettelijke bedenktijd annuleren hun geld vaak niet terug. Ook blijkt de klantenservice slecht bereikbaar en is het voor klanten niet duidelijk dat zij een zogenoemde ‘pre-order’ plaatsen. De ACM voerde gesprekken met het bedrijf, maar constateert dat eerdere afspraken over verbeteringen niet zijn nagekomen.

Sapph-strijd: bedrijf achter omstreden webshop failliet verklaard

Tegelijkertijd speelde een juridisch conflict rond de merknaam Sapph. De rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs dat UltraCool niet de rechtmatige merkhouder is, aldus het bericht van ACM. Desondanks gebruikt het bedrijf de naam, wat volgens de ACM misleidend is omdat consumenten de indruk krijgen rechtstreeks bij het merk te kopen. “Een merk is voor consumenten een belangrijk element bij het doen van een aankoop. Sapph is ook een bekend merk,” aldus de ACM in het persbericht destijds.

Het merkrecht van Sapph ligt momenteel bij investeringsmaatschappij Orange Wings, geleid door ondernemer Shawn Harris. Op de website van Sapph (sapph.com) waar de herlancering van het merk wordt gemeld: “We willen ophelderen dat we niet gelinkt zijn aan de huidige leverancier van Sapph-producten. Zij gebruiken ons Sapph-merk zonder licentie of toestemming.” Harris werkt samen met haar team aan een herlancering van het merk, inclusief de opbouw van een nieuw leiderschapsteam en klantenservice.

Met het failliet gaan van Ultracool B.V. lijkt nu een voorlopig einde te komen aan de strijd.