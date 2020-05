By-bar: “Met TCOG kunnen we onze groeiambities verwezenlijken”

Het begon allemaal met oorbellen. Nu, twaalf jaar later, is By-bar uitgegroeid tot een volwaardig kleding- en accessoirelabel met internationale ambities. Transparantie, eerlijkheid en langetermijnrelaties zijn de kernwoorden van de organisatie, en die blijken juist nu extra waardevol. TCOG helpt het modebedrijf bij het verwezenlijken van de toekomstplannen.

By-bar is in 2008 opgericht door Barbara Brenninkmeijer, voormalig inkoper voor verschillende retailketens. “Tijdens mijn reizen bezocht ik vaak kleine markten en nam ik regelmatig producten mee die erg in de smaak vielen bij vrienden en bekenden”, vertelt ze. “Zo ben ik begonnen met de verkoop van accessoires. Langzaam breidde ik de collectie verder uit met kleding.”

Groei in stroomverstelling

In 2013 ontmoette ze haar huidige zakenpartner, die zich richt op het commerciële aspect van het bedrijf. Hierdoor kan Brenninkmeijer zich focussen op het ontwikkelen van de collecties.

De groei van By-bar kwam in een stroomversnelling toen het modelabel in 2016 voor het eerst deelnam aan de Modefabriek. Een jaar later introduceerde het damesmerk ook een girls-lijn. “Inmiddels hebben we 250 verkooppunten in Nederland en België, en staan we op het punt om de Duitse markt te betreden. Dit staat nu uiteraard even on-hold”, aldus Brenninkmeijer. “Het bedrijf is heel geleidelijk en solide gegroeid. Altijd vanuit het oogpunt: wat hebben we al gerealiseerd en wat kan onze volgende stap zijn?” Het personeelsbestand telt dertig medewerkers: vijfentwintig op het hoofdkantoor in Breda en vijf in de brandstore in Maastricht.

Partnerships in de keten

De productie vindt voornamelijk plaats in Italië, Portugal, India en sinds kort ook in Turkije. “Met de meeste klanten en leveranciers werken we al jaren intensief samen, waardoor we een heel goede relatie met elkaar hebben”, zegt Brenninkmeijer. “Niet alleen op zakelijk vlak, we hebben door de jaren heen veel loyale, vriendschappelijke relaties opgebouwd.” Partnerships in de keten zijn enorm belangrijk, benadrukt ze. “Zeker wanneer je als sector in een crisissituatie terecht komt, zoals nu door de coronapandemie, weet je wat je aan elkaar hebt. Dit is geen situatie die iemand alleen op kan lossen. Enkel door samen te werken en transparant te zijn komen we verder. Op die manier hebben we zowel met onze klanten als leveranciers goede afspraken kunnen maken, zodat we met elkaar deze tijd door kunnen komen.”

Snel schakelen vanwege Covid-19

Anders dan andere merken verkoopt By-bar de wintercollectie in april. Normaal gesproken komen inkopers dan langs in de showroom in Breda. Vanwege de coronamaatregelen was dat nu lastig. Brenninkmeijer: “Gelukkig konden we rekenen op ons vaste team: de fotograaf en het model waar we al zes jaar mee samenwerken. In twee dagen is het ons gelukt om de hele collectie te fotograferen zodat we die digitaal kunnen verkopen. Daarnaast hebben we de salesperiode met een maand verlengd.” Voor veel retailers is By-bar een belangrijk label in hun collectie dat ze niet zomaar kunnen missen. De afwijkende salesperiode, die dichter op het uitlevermoment zit, is een grote kracht. Het voordeel daarvan is dat retailers al weten hoe By-bar het seizoen ervoor gepresteerd heeft, voordat ze zich conformeren aan een nieuwe order.

Software als onmisbare bijbel

Voor een snel groeiend en dynamisch bedrijf als By-bar is het belangrijk om structuur en inzicht te hebben in de bedrijfsprocessen. Tom Ligtvoet, business controller bij By-bar, vertelt: “ItSuitsFashion, de fashionspecifieke ERP-oplossing van TCOG, stelt ons in staat om een groot deel van deze processen in één systeem te laten plaatsvinden. Daardoor kunnen we efficiënter werken en zijn onze processen tegelijkertijd veel minder foutgevoelig.” Ook is er een stabiele koppeling met de webshop en met Delogue, het programma waarmee de collectie wordt ontwikkeld. “Dat is echt onze ‘bijbel’ waar we niet meer zonder kunnen”, vult Brenninkmeijer aan. “Elk kledingstuk, ook van seizoenen geleden, is erin terug te vinden met alle denkbare details – van maatschema’s tot gebruikte garens. Onze fabrikanten hebben ook allemaal hun eigen inlogomgeving.”

Doorpakken met duurzaamheid

De kennis van TCOG op het gebied van fashion wholesale sluit goed aan bij de visie en groeiambities van By-bar. De droom van Brenninkmeijer is om een ‘mooi internationaal merk’ te worden. “Natuurlijk zijn het roerige tijden voor iedereen in de keten, maar dit is ook een moment van herbezinning.”, besluit de modeondernemer. “Onze najaarscollectie is gehalveerd, maar er hangt nog steeds een hele mooie collectie! Daar kunnen we onze lessen uit trekken: dat het goed is om scherpere keuzes te maken – ook voor het milieu. Duurzaam ondernemen is bij ons geen marketingverhaal. Daar zitten we bovenop en we zijn transparant: we zeggen niet meer dan we daadwerkelijk doen. Samen met ons hele team, een gemotiveerde groep jonge mensen, gaan we gestaag door met waar we sterk in zijn.”