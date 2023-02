Calzedonia Group rapporteert omzetgroei van bijna 22 procent aan einde boekjaar

De Calzedonia Group, moederbedrijf van onder meer kousenketen Calzedonia en lingerielabel Intimissimi, heeft in boekjaar 2022 een omzetgroei gerealiseerd van bijna 22 procent. De omzet kwam uit op ruim drie miljard euro, tegenover 2,5 miljard euro vorig jaar, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Over de bedrijfsresultaten wordt in het persbericht niet gerept.

De groep timmert internationaal hard aan de weg. In totaal werd in het hele boekjaar ongeveer 280 miljoen euro gestoken in het uitbreiden van het winkelnetwerk en verbeterde integratie met de digitale kanalen. In totaal kwamen er 252 nieuwe verkooppunten bij voor de Calzedonia Group, waarvan 56 in thuisland Italië en de rest daarbuiten. De groep is in 56 landen wereldwijd actief.

Die activiteiten tekenen zich ook af in het Nederlandse winkellandschap. Daar kondigde Intimissimi in december aan het aantal winkels binnen vijf jaar te willen uitbreiden van vijftien naar honderd. Voor 2023 staan er al vijf winkelopeningen op de planning.

Calzedonia Group stapt steeds vaker over Italiaanse grens

In Italië openden in 2022 acht nieuwe winkels van Atelier Emé en drie van Signorvino, twee andere, kleinere dochtermerken van de Calzedonia Group. Dit jaar gaat Signorvino voor het eerst over de grens, zo is in het persbericht te lezen. Dat merk krijgt een eigen boetiek in Parijs.

Een andere belangrijke ontwikkeling voor de groep in 2022 was de acquisitie van een meerderheidsbelang in Antonio Marras. In september nam de Calzedonia Group tachtig procent van de aandelen over van het merk, dat niet gericht is op ondergoed, kousen of breigoed - zoals de meeste andere bedrijven in het portfolio van de groep - maar op kleding, accessoires en meubilair.