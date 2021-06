Canada Goose stopt met het gebruik van bont

Canada Goose, bekend van de donzen parka’s met kragen van coyotebont, stopt met het gebruik van bont in zijn producten. Dat meldt het merk op social media. Dit jaar nog staakt het merk de inkoop van bont. In 2022 moet bont uit alle producten van het merk verdwenen zijn.

De stap is onderdeel van Canada Goose de milieustrategie van Canada Goose, dat in een rapport in 2020 aankondigde milieuvriendelijker te willen produceren en meer gebruik te willen maken van duurzame materialen. “Als doelgericht merk committeren we ons aan een toekomst zonder bont”, schreef Canada Goose op Twitter.

Canada Goose wordt al jaren bekritiseerd vanwege zijn gebruik van coyotebont. Dierenrechtenorganisatie Humane Society International twitterde: “Dit is een historisch moment in onze strijd tegen het wrede gebruik van bont in mode”. De organisatie complimenteerde Canada Goose met het afzweren van bont.