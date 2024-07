Cartier-eigenaar Richemont verkoopt in Q1 flink minder in Azië

De Zwitserse luxe groep Richemont, moederbedrijf van Cartier, deelt zijn eerste kwartaalcijfers. Het bedrijf noemt de verkoopperiode in de drie maanden tot 30 juni 2024 “veerkrachtig”. Zo noteert het een hoge omzet en groei in alle regio’s behalve in Azië-Pacific.

De totale omzet van Richemont is 5,27 miljard euro, een daling van 1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, toen de omzet (na een flinke groei) op 5,32 miljard euro stond.

De drie juwelenhuizen van de groep (Buccellati, Cartier en Van Cleef & Arpels) laten een omzetgroei van 4 procent zien. Maar de omzet bij het segment horlogemakers (‘Specialist Watchmakers’), bestaande uit onder meer IWC, Jaeger en Roger Dubuis, is met 13 procent gedaald.

Opvallend is dat het bedrijf in al zijn actieve markten lijkt te groeien, behalve in China. Het bedrijf laat weten de gevolgen te voelen van een "aanhoudende onzekere macro-economische en geopolitieke omgeving". Met name het niveau van consumentenvertrouwen in Azië-Pacific, dat volgens het persbericht gedaald is, lijkt het bedrijf financieel te hebben geraakt. Richemont noteert een omzetdaling van 27 procent in de regio.

In Europa noteert Richemont een omzetstijging van 5 procent, tot 1.171 miljoen euro. Volgens het bedrijf weerspiegelen deze cijfers de sterke lokale vraag en toeristische aankopen.

Verder laat het bedrijf weten dat Yoox Net-A-Porter (YNAP), gelabeld als 'beëindigde activiteiten', een omzetdaling van 15 procent noteert.