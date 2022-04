CBS: Aantal faillissementen stijgt licht in maart

Het aantal faillissementen is in maart iets toegenomen, zo schrijft het CBS. In de derde maand van het jaar gingen er zeven bedrijven meer failliet dan in februari. Verreweg de meeste faillissementen kwamen voor in de handel: daar gingen 32 bedrijven failliet, vijf meer dan een maand eerder.

Tegelijkertijd kwamen er in maart ook minder bedrijven bij in de detailhandel, zo meldde de Kamer van Koophandel (KvK) gisteren. Het aantal starters in de detailhandel nam die maand met 44 procent af. Vooral de toename van startende webwinkels lijkt af te zwakken. Ook verwacht de KvK een toenemend aantal stoppende bedrijven.

Joris Knoben van de KvK sprak in het persbericht van een ‘ kantelpunt ’ in het bedrijfsleven. “De coronasteun is afgebouwd, veel ondernemers worstelen nog met de financiële gevolgen van de pandemie. Tegelijkertijd zijn de energiekosten en inflatie torgenhoog. Dat het aantal stoppers en faillissementen oploopt is dan ook geen grote verrassing. Deze trend zal zich naar verwachting de komende maanden voortzetten.”

De curve van het CBS laat zien dat een stijging in het aantal faillissementen niet ongewoon is. Het aantal faillissementen fluctueerde de afgelopen twee jaar continu. Het aantal faillissementen lag tijdens corona, mede dankzij de financiële steun van de overheid, wel structureel lager dan voor het uitbreken van de pandemie.