'Chanel koopt belang van 25 procent in horlogemerk MB&F'

Chanel SARL, de Zwitserse entiteit van Chanel, en horlogemerk MB&F gaan samenwerken. Chanel neemt een strategisch belang in de high-end onafhankelijke horlogemaker. Dit maken de bedrijven bekend in een persbericht, aldus WWD. Het belang bedraagt naar verluidt 25 procent.

Frédéric Grangié, voorzitter van Chanel Watches & Fine Jewellery, deelt: "We zijn verheugd een strategisch partnerschap aan te gaan met MB&F, dat dezelfde waarden van onafhankelijkheid, creativiteit en excellentie deelt. Deze aankondiging is onderdeel van onze langetermijnstrategie om specialistische kennis en expertise te behouden, ontwikkelen en erin te investeren, en zo onze positie in high-end horlogemaken te versterken."

MB&F werd in 2005 opgericht door Maximilian Büsser. Het bedrijf is gevestigd in de Zwitserse stad Genève en brengt deskundige professionals samen, waaronder horlogemakers, kunstenaars, ontwerpers en fabrikanten.

Büsser is verheugd over de samenwerking met Chanel: "Naast het feit dat we ons onafhankelijke pad kunnen volgen zonder enige druk om te groeien, zal de investering van Chanel onze activiteiten versterken door indien nodig toegang te bieden tot hun bredere ecosysteem en netwerk van gespecialiseerde leveranciers."