‘Chanel benoemt nieuwe CEO Franse dochteronderneming en CFO Europa’

Belangrijke veranderingen aan de top van Chanel: Fabrice Raoul is gepromoveerd tot CEO (Chief Executive Officer) van de Franse dochteronderneming Chanel SAS en CFO (Chief Financial Officer) Europa, zo meldt het Milanese nieuwsplatform MF Fashion. Raoul neemt de taken over van Luc Dony, die naar verluidt in maart met pensioen is gegaan.

Raoul is geen nieuwkomer in de luxe modemarkt. Volgens zijn LinkedIn-pagina werkte bij verschillende multinationals, waaronder ruim acht jaar (van 2004 tot 2012) als financieel directeur bij het cosmeticamerk Bourjois. Destijds viel het merk onder Chanel, voordat het in 2014 werd verkocht aan Coty. In 2012 trad Raoul toe tot de parfum- en schoonheidsdivisie van Chanel en werd daar twee jaar later CFO van Parfums en Beauty.

Veranderingen aan de top van Chanel

De benoeming van Raoul is de meest recente verandering aan de top van Chanel. Sinds 2022 is Leena Nair aangesteld als CEO van de groep. Daarnaast heeft Chanel Joyce Green, de voormalige modemanager uit de Verenigde Staten, benoemd tot algemeen directeur voor de Franse markt. Nog recenter heeft het modehuis het vertrek van creatief directeur Virginie Viard aangekondigd, een rol die zij vijf jaar heeft vervuld na het overlijden van Karl Lagerfeld.