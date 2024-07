Het kledingverhuurplatform Circle Closet sluit haar deuren. Het bedrijf kon online concurrentie van snelgroeiende bedrijven zoals Shein en Temu, maar ook van tweedehandsplatform Vinted, niet bijbenen, zo schrijft de bezieler Circle Closet, Florentine Gillis, op LinkedIn.

“De gemiddelde Nederlandse klant heeft weinig gelegenheden waarvoor ze een outfit willen huren, waardoor het duur werd deze klant te acquireren in verhouding tot de opbrengsten. Er was veel geld nodig voor gedragsverandering en het uitbreiden van de verhuurpropositie. Het grillige investeringsklimaat van 2023 maakte het een haast onmogelijke uitdaging”, deelt Gillis.

Circle Closet lanceerde in 2021 en richtte zich op het huren en verhuren van designerkleding om te voorkomen dat kledingstukken ongebruikt in de kast blijven hangen. Bestellingen werden binnen 24 uur aan huis bezorgd en/of opgehaald door een fietskoerier. Circle Closet zorgt weer voor professionele reiniging van de items aan het einde van de verhuurperiode. In 2022 haalde het kledingverhuurplatform 100.000 euro aan kapitaal op via een crowdfunding, waarmee het bedrijf verder wilde groeien. In 2023 startte Circle Closet de verhuur van mannenmode op. Nu sluit het online platform haar deuren.

Gillis heeft altijd haar droom gehad de mode-industrie circulair te maken en daar komt nog geen einde aan. “Ik ben benieuwd wat de toekomst brengt en zie nog genoeg problemen in de mode-industrie die ik wil aanpakken.” Wat haar plannen zijn, is nog niet bekend.