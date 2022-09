Daily Paper: Hoe een Amsterdams label uitgroeide tot een wereldmerk

Modemerk Daily Paper viert het tienjarig jubileum. Wat begon als een blog is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevend wereldmerk. Ter ere van het jubileum belicht FashionUnited enkele highlights uit de geschiedenis van het label.

2012: Van blog naar merk

Zoals gezegd start Daily Paper als een blog. Het werd opgericht door drie jeugdvrienden Jefferson Osei, Hussein Suleiman en Abderrahmane Trabsini. De blog werd gevuld met alles wat de vrienden tof vonden. Om de website te promoten lieten de drie shirts bedrukken met het logo van Daily Paper. Uiteindelijk blijken de shirts zo populair dat de drie besluiten meer met mode aan de slag te gaan.

Daily Paper, dat als modemerk zijn oorsprong vindt in 2012, groeit uit tot een modemerk waar de liefde voor muziek, kunst, mode en cultuur samenkomt. De ontwerpen van het merk worden geïnspireerd door het Afrikaanse erfgoed van de oprichters. Inmiddels biedt het merk twee keer per jaar nieuwe collecties voor dames en heren compleet met accessoires. Ook droppen diverse capsule collecties gedurende het jaar.

Daily Paper FW22 collecties 'Rebuilding Identities' - beeld via Daily Paper PR

2016: Eerste Daily Paper winkel

Daily Paper, op dat moment alleen nog een menswear label, opent de eerste eigen winkel. Het merk strijkt neer aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam Oud-West. Voor het ontwerp van de winkel laat het merk zich inspireren door onder andere luxe stoffen van het vervallen West-Afrikaanse koninkrijk Dagbon.

2018: Baby kleding en ode aan Zeeman

Daily Paper lanceert babykleding. Het merk stapt de kindermode in vanwege ‘de zoektocht naar het inspireren van de volgende generatie’, aldus het persbericht. De collectie loopt van maat 74 tot en met 98. De collectie wordt echter twee jaar later stop gezet, bevestigt een woordvoerder van Daily Paper aan FashionUnited.

Beeld: Daily Paper

In datzelfde jaar lanceert Daily Paper een capsule collectie die een ode brengt aan textieldiscounter Zeeman. Er is geen sprake van een samenwerking. Daily Paper maakt gebruik van de herkenbare Zeeman-kleuren, blauw en geel en heeft de eigen naam verwerkt op de ontwerpen. In de marketinguitingen doet het lettertype ook denken aan de stijl van Zeeman. Van een Zeeman-prijsje is geen sprake, want prijzen liggen tussen de 79,96 en 89,95 euro.

2020: Samenwerkingen en eerste winkel over de grens

2020 is een jaar van veel samenwerkingen voor Daily Paper. Zo werkt het merk twee keer dat jaar samen met het Van Gogh Museum voor een unieke collectie. De schilderachtige items zorgen dat een Van Gogh draagbare kunst wordt. Niet veel later na de eerste samenwerking van dat jaar, kondigt Daily Paper ook aan dat het de handen ineen slaat met Belgisch zonnebrillen merk Komono. In november 2020 komt daar nog de samenwerking met Amsterdams label Bonne Suits bij.

Beeld: Nick Tiem / Daily Paper x Van Gogh

Alsof dat nog niet genoeg is, opent het merk in 2020 ook een eerste winkel in het buitenland. Het oog is gevallen op New York. De muren van het gebouw doen denken aan een patroon van Afrikaans kralenwerk en is gemaakt uit gerecycled blikjes. De winkel moet een combinatie zijn van Afrikaanse cultuur en Europees ontwerp. De flagshipstore moet daarnaast ook functioneren als clubhuis dankzij onder andere een café en lounge area.

Beeld: Daily Paper PR

Beeld: Daily Paper PR

Beeld: Daily Paper PR

2021: Opent winkel in Londen

De winkel in New York blijft niet lang de enige buitenlandse winkel van Daily Paper. In juni 2021 wordt de opening van een winkel in Londen aangekondigd. De mozaïek bij de ingang van de vestiging vertelt het verhaal van het erfgoed van het merk. Zo zijn er drie dieren te zien die de landen van herkomst van de oprichters symboliseren.

Image credit: Daily Paper, Taran Wilkhu

2022: Ontwerpt voor Ajax

Daily Paper krijgt in 2022 de eer om samen met Adidas een collectie te ontwerpen voor voetbalclub Ajax. Niet alleen maken ze samen het derde tenue, maar ook een pre-match collectie. Het derde tenue bestaat uit een overwegend gouden shirt die een eerbetoon brengt aan de voetbalpleintjes in Amsterdam. De pre-match collectie maakt juist gebruik van de Pan-Afrikaanse kleuren rood, zwart en groen en de print lijkt op Oost-Afrikaans kralenwerk. Met deze collectie eren Daily Paper, Adidas en Ajax het multiculturalisme in Amsterdam.