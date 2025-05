Daling ondernemersvertrouwen: Kansen in informatie en communicatie

Het ondernemersvertrouwen in Nederland is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. In het tweede kwartaal van 2025 komt het saldo uit op min 7,5, vergeleken met het gemiddelde van min 3,7 sinds het begin van de metingen in 2012. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Samenvatting Het ondernemersvertrouwen in Nederland is voor het tweede kwartaal op rij gedaald, met name in de groothandel en zakelijke dienstverlening.

Een groter percentage ondernemers ervaart financiële beperkingen en onvoldoende vraag, maar een groeiend aantal noemt geen belemmeringen.

De informatie- en communicatiesector laat een stijging in ondernemersvertrouwen zien, wat de noodzaak van digitale transformatie in de mode-industrie benadrukt.

CBS heeft het ondernemersvertrouwen per sector onderzocht. Alleen in de informatie- en communicatiesector steeg het vertrouwen licht, tot net boven nul. Het vertrouwen in de groothandel daalde het sterkst, van min 3,2 naar min 12,2. Ook in de zakelijke dienstverlening veranderde de stemming: het optimisme sloeg om naar pessimisme, met een daling van plus 3,2 naar min 4,1.

Het percentage ondernemers dat financiële beperkingen ervaart, is licht gestegen. Tegelijkertijd noemt 19 procent onvoldoende vraag als de grootste belemmering. Voor het eerst noemt een grotere groep ondernemers (36 procent) géén belemmeringen dan de bedrijven die personeelstekort ervaren (34 procent).

Kansen in informatie en communicatie

Ondanks de daling in het ondernemersvertrouwen zijn er ook kansen voor ondernemers. In de informatie en communicatie steeg het ondernemersvertrouwen en is het cijfer licht positief (1,2). Dit is een trend zichtbaar in de mode-industrie. Investeren in digitale transformatie noemt ING Retail zelfs noodzakelijk om te overleven, volgens een recent rapport.

Steeds meer modemerken omarmen digitale transformatie en investeren in hun online verkoopkanalen. Bijvoorbeeld het Nederlandse modebedrijf We Fashion, dat onlangs een samenwerking met het Amsterdamse digitale communicatiebureau Ace aankondigde voor de verbetering van zijn online verkoopkanaal.

Een ander voorbeeld van een merk dat sterk in informatie en communicatie investeert is Zalando. Zo nam de modegigant recent de Londense start-up DeepAR en het bijbehorende ShopAR-platform met 3D-technologie over.