We Fashion lanceert AI-beeldgenerator

Het Nederlandse modebedrijf We Fashion heeft in samenwerking met het Amsterdamse digitale communicatie- en merkontwikkelingsbedrijf Ace een nieuwe tool gelanceerd voor contentcreatie in e-commerce. De tool, genaamd Lookgen.ai, zet productfoto’s om in een eindeloze reeks outfitcombinaties. Na een succesvolle testfase is de technologie inmiddels volledig geïntegreerd binnen de e-commerceplatformen van het merk, zo kondigen We Fashion en Ace vandaag aan in een persbericht. “De toekomst van mode-inspiratie is hier,” deelt Ace op LinkedIn.

De technologie genereert automatisch fotorealistische beelden op basis van losse productfoto’s, waarbij kledingstukken worden weergegeven in uiteenlopende outfit- en stylingcombinaties op AI-gegenereerde modellen. De implementatie past bij de in 2023 aangekondigde merkbelofte ‘Wear the moment’, die de klant een dynamisch aanbod moet geven dat aansluit op elke gelegenheid. De online shop van We Fashion maakt nu al gebruik van beelden die door Lookgen zijn gegenereerd, waarbij wordt vermeld dat de afbeelding met behulp van AI is gegenereerd. We Fashion maakt al sinds vorige maand gebruik van de AI-tool.

Deze toepassing biedt volgens het modebedrijf meerdere voordelen: het versnelt het visuele contentproductieproces, vermindert de operationele druk op contentteams en creëert nieuwe mogelijkheden voor creatieve uitingen binnen mode- en marketingafdelingen.

Joris Aperghis, CEO van We Fashion, verklaart: “De realisatie van Lookgen.ai betekent voor ons een strategische verschuiving. Door creatieve automatisering te verfijnen én echt te implementeren, zetten we een nieuwe standaard voor moderne modemerken. We kunnen onze klanten nu bij elk product een breed scala aan toepassingen laten zien, met aanzienlijk minder tijd en middelen dan voorheen. Lookgen.ai wordt ingezet in al onze creatieve, marketing- en e-commercekanalen.”

Sjors van Hoof, Head of Ace Ai Studio, vult aan: “Lookgen.ai stelt modemerken in staat om geautomatiseerde contentcreatie te omarmen. Met één druk op de knop worden complete collecties gecombineerd en gepresenteerd met modellen die kunnen worden afgestemd op land, cultuur en doelgroep. De schaalbaarheid en snelheid zijn ongeëvenaard en tonen aan hoe AI een directe bijdrage kan leveren aan het businessmodel van organisaties. Dit is precies waarom we de Ace Ai Studio zijn gestart, en we verwachten de komende periode veel meer van dit soort samenwerkingen binnen de sector.”