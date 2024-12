De Britse online retailer Asos gebruikt razendsnelle 'Test & React'-model voor exclusieve Adidas-collectie

De Britse online retailer Asos heeft een Design-collectie gelanceerd in samenwerking met de Duitse sportmodegigant Adidas. Asos heeft voor deze collectie zijn Test & React-model gebruikt. Dit model zorgt ervoor dat merken snel in kunnen spelen op trends.

Samenvatting Asos lanceert Design-collectie met Adidas, gebruikmakend van hun Test & React-model.

Dit model verkort de productietijd tot drie weken en maakt snelle aanpassingen aan trends mogelijk via AI en data.

De collectie, bestaande uit 15 streetwear-items, is een strategische zet van Asos om hun jonge doelgroep te behouden tijdens een periode van omzetdaling.

Traditioneel gezien duurt het gemiddeld enkele maanden (ongeveer 3 tot 6 maanden) vanaf het moment dat een collectie wordt ontworpen tot het moment dat het in de winkel ligt. Snellere productie- en leveringsmethoden, zoals het 'Test and React'-model dat door Asos wordt gebruikt, kunnen deze tijd aanzienlijk verkorten. In het geval met de collectie met Adidas naar slechts drie weken. Door het 'Test & React-model' kunnen bedrijven bestellingen in kleine batches plaatsen, zodat ze sneller geproduceerd kunnen worden. Bovendien kunnen ze de nieuwste trends snel bijbestellen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en data-gedreven voorspellingen.

Asos zit midden in een 'transformatie'. De collectie met Adidas is strategisch, zo onderstreept het persbericht van Asos. Volgens Aayush Agarwal, Head of Business & Product bij Asos, wil de retailer vooral aan de hoge verwachtingen van zijn jonge doelgroep voldoen. Het Test & React-model is onderdeel van nieuwe, hoopvolle initiatieven van het bedrijf dat te maken heeft met flinke omzetdalingen. Asos' omzet daalde met 18 procent tot 2,9 miljard pond (3,5 miljard euro) in boekjaar 2024.

Agarwal deelt: “Klanten komen naar Asos op zoek naar trendy eigen merkproducten en de meest relevante partnermerken. Deze Asos Design Adidas-collectie tilt dit naar een hoger niveau door ongelooflijk on-trend eigen merkproducten te creëren om een collectie van een partnermerk te stylen. Dit is alleen mogelijk onder het Test & React-model, dat ons in staat stelt om dit snel te doen.” De collectie is nu beschikbaar en bestaat op moment van schrijven uit 15 producten die streetwear-elementen bevatten evenals trendy patronen zoals koeienprint.