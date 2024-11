De status van de Duitse mode-industrie: Tussen traditie en digitalisering

De Fashion Council Germany (FCG) en Ebay Duitsland hebben onlangs de studie "Status van de Duitse Mode 2024" gepubliceerd. Samen met het onderzoeksinstituut Oxford Economics werd de economische betekenis van de Duitse mode-industrie (kleding, schoenen, accessoires, tassen en sieraden) onderzocht. Ook werd gekeken naar de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de sector, evenals de impact van wereldwijde trends zoals duurzaamheid en globalisering.

De studie werd voor het eerst gepubliceerd in 2021; de nieuwste editie richt zich echter op de gevolgen van de coronapandemie voor de sector en de invloed daarvan op duurzaamheid en marktstructuren. De belangrijkste bevinding: tussen 2019 en 2023 daalde de werkgelegenheid naar schatting met 20 procent, wat betekent dat één op de vijf banen verloren ging.

"De pandemie heeft veel zwakke punten in onze geglobaliseerde modewereld blootgelegd - van de kwetsbaarheid van de toeleveringsketens tot de noodzaak om onze productiestrategieën te heroverwegen. Maar het heeft ons ook de kansen van een versnelde digitalisering laten zien, die nu niet alleen als een trend voor de toekomst, maar als een noodzakelijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de sector moet worden gezien", vatten Christiane Arp, voorzitter van de raad van bestuur, en Scott Lipinski, CEO van de Fashion Council Germany, samen in het voorwoord van de studie.

Made in Germany. Foto: Anthony Beck / Pexels

Er wordt aanbevolen om meer politieke steun te bieden, synergieën te creëren binnen de mode-industrie en met andere sectoren, de binnenlandse productie te versterken en het "Made in Germany"-keurmerk te bevorderen. Daarnaast is het belangrijk de digitale infrastructuur uit te breiden om op lange termijn concurrerend te blijven.

"Met de publicatie van de tweede editie van onze studie over de status van de Duitse mode willen we een verandering teweegbrengen. De samenwerking met Ebay Duitsland en Oxford Economics levert ons waardevolle, actuele inzichten op over de uitdagingen en kansen die de mode-industrie te wachten staan - vooral in een tijd waarin de gevolgen van de coronapandemie en andere maatschappelijke gebeurtenissen ons nog steeds beïnvloeden en de digitale transformatie in volle gang is. De studie laat ons duidelijk zien: het is tijd om de koers uit te zetten voor een duurzame toekomst", aldus Lipinski in een persbericht.

Bijdrage van de Duitse mode-industrie

De mode-industrie stimuleerde in 2023 een totale BBP-bijdrage van ongeveer 70 miljard euro en droeg zelf 29 miljard euro aan bruto toegevoegde waarde (btw) bij aan het BBP. Inkoopkosten van de industrie in andere economische sectoren stimuleerden 23 miljard euro en de consumptieve bestedingen van de werknemers (in de sector en de toeleveringsketen) nog eens 18 miljard euro aan btw. "Voor elke 100 euro die de mode-industrie zelf bijdroeg, ondersteunde ze zo 140 euro extra btw in de rest van de Duitse economie", concludeerde de studie.

De Duitse mode-industrie droeg in 2023 29 miljard bij aan het BBP. Foto: Ibrahim Boran / Pexels

Wat betreft de werkgelegenheid ondersteunde de mode-industrie in 2023 ongeveer een miljoen banen, waarvan ongeveer 620.000 in de sector zelf, nog eens 210.000 in de toeleveringsketen en 180.000 door de consumptieve bestedingen van de werknemers. "Dit betekent dat voor elke 100 banen in de mode-industrie nog eens 63 banen in andere sectoren werden ondersteund", aldus de studie.

Sterke en zwakke punten van de Duitse mode-industrie

Een van de sterke punten van de sector is het grote vertrouwen van de consument in modeproducten uit Duitsland, die bekend staan om hun duurzaamheid en kwaliteit. "Vooral de grote Duitse sportartikelfabrikanten zijn wereldwijd bekend en behoren tot de grootste modebedrijven van Europa", merkt de studie op.

Talrijke Duitse bedrijven zetten bovendien in op duurzaamheid en transparantie in de toeleveringsketen, waardoor ze internationaal worden gezien als toekomstgericht en maatschappelijk verantwoord. Ook staat de industrie bekend om zijn innovatiekracht, bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe vezels of textielmachines, wat haar concurrerend houdt.

Tot de zwakke punten behoren hoge productiekosten, die hebben bijgedragen aan de verplaatsing van de productie naar het buitenland. Dit leidt tot een verlies aan expertise en brengt de innovatiekracht van de sector in gevaar.

Bovendien ontbreekt het de sector in vergelijking met het buitenland aan culturele verankering: "Dienovereenkomstig geniet de binnenlandse sector een lagere status dan in landen als Frankrijk en Italië, waar de mode-industrie sterker in de cultuur verankerd is", merkt de studie op. Dit maakt het onder andere moeilijker om geschoolde arbeidskrachten en talenten aan te trekken en het toenemende tekort aan jonge professionals bedreigt de toekomstige winstgevendheid van de sector.

Uitdagingen op lange termijn

Gezien de wereldwijde roep om milieuvriendelijkere productiemethoden en een groeiende belangstelling voor de circulaire economie en digitale innovaties, moet de sector zorgvuldig plannen en investeren om technologische vooruitgang te combineren met duurzaamheidswaarden en een aanjager van groei te zijn.

De wetgeving, zoals de EU-richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage van bedrijven (CSRD), maakt weliswaar een uniform regelgevingskader mogelijk, maar de implementatie van de vereiste gedetailleerde duurzaamheidsverslagen vormt een uitdaging.

AI-gegenereerde afbeelding ter illustratie van CSRD. Foto: FashionUnited

"Compliance is niet langer een kwestie van simpelweg vakjes aanvinken, maar een continu proces dat transparantie op elk niveau vereist. Merken moeten hun hele toeleveringsketen in kaart brengen, risicogebieden identificeren en met partners samenwerken om een cultuur van verantwoordelijkheid te bevorderen. Dit vereist een diepgaand begrip van de verschillende betrokken actoren en een voortdurende betrokkenheid", aldus Philipp Mayer, CPO en medeoprichter van Retraced.

Ook initiatieven op het gebied van de circulaire economie zijn weliswaar "positief te beoordelen", aldus de studie, maar kunnen hogere productiekosten en langere productietijden met zich meebrengen. "Deze balans tussen kostendruk en duurzame praktijken blijft een belangrijk probleem, omdat consumenten soms niet bereid zijn een overeenkomstige meerprijs voor duurzaamheid te betalen."

Digitaal Productpaspoort (DPP). AI-gegenereerde afbeelding ter illustratie. Foto: FashionUnited

Digitale innovaties zoals het Digitale Productpaspoort (DPP), Kunstmatige Intelligentie (KI) en technologische textielinnovaties, die de sector steeds meer kenmerken, hebben hun specifieke voor- en nadelen. "Het DPP verbetert bijvoorbeeld de transparantie en duurzaamheid, maar waarborgt geen evenwicht tussen gegevenstransparantie en de bescherming van bedrijfsbelangen", waarschuwt de studie.

KI en technologische innovaties zijn nuttig, maar brengen risico's met zich mee voor banen en sociale ongelijkheid, of hebben gevolgen voor mens en milieu.

Aanbevelingen

Een belangrijke aanbeveling is om het Duitse vakmanschap te bevorderen. "Een succesvolle transformatie van de mode-industrie vereist meer dan alleen technologische innovaties en digitale transformatie - we moeten ook investeren in de traditionele ambachten die de basis vormen van onze sector", adviseert de studie.

"De vakkundigheid achter de productie van hoogwaardige stoffen, nauwkeurig maatwerk en unieke ontwerpen mag niet verloren gaan. Innovaties, hoe belangrijk ze ook zijn, kunnen alleen hun volle potentieel bereiken als ze op dit ambachtelijke fundament worden gebouwd", aldus de studie.

Handwerk in de Mannheimer Feintäschnerei Melina Bucher. Foto: Melina Bucher

Daarom moet traditioneel handwerk worden gecombineerd met moderne technologieën om de sector toekomstbestendig te maken. "We moeten daarom de digitalisering evenzeer bevorderen als de ambachten versterken om de innovatiekracht van de sector op lange termijn te waarborgen en tegelijkertijd onze culturele en technologische identiteit te behouden", luidt de conclusie. De geïnterviewden van bedrijven zoals Mended, Carbon Trust, Rehubs en Retraced, die in het kader van de studie werden ondervraagd, bevelen ook meer politieke steun aan modebedrijven aan bij de implementatie van duurzaamheidsstrategieën. Ze vragen ook om meer financieringsmogelijkheden op dit gebied.

Wereldwijd bevelen ze aan om de Duitse mode zichtbaarder te maken en de waardering ervoor te bevorderen - bijvoorbeeld door politieke steun, partnerschappen en internationale activiteiten, maar ook synergieën binnen de sector en met andere sectoren.

Ook moet de binnenlandse productie worden versterkt om de knowhow die door offshoring (het verplaatsen van werkzaamheden naar een ander land) verloren is gegaan terug te winnen. Belastingaanpassingen kunnen de aantrekkelijkheid van productie in Duitsland vergroten. Bovendien wijzen ze op het potentieel van het "Made in Germany"-keurmerk, met name in het licht van duurzaamheid: de Duitse mode-industrie zou zich kunnen onderscheiden als een voorstander van verantwoorde productie.

Tegelijkertijd benadrukken ze de noodzaak om de digitale infrastructuur uit te breiden om te voldoen aan de toekomstige eisen van de sector en op lange termijn concurrerend te blijven. "Een dynamische omgeving zoals de mode-industrie wordt gekenmerkt door technologische vooruitgang, veranderende consumentenvoorkeuren en wereldwijde economische omstandigheden. Een flexibele en innovatieve aanpak is cruciaal voor het succes op lange termijn van modebedrijven", vult Mandy Krüger, Head of Fashion bij Ebay Duitsland, aan.

Mobiel winkelen. Foto: AS Photography / Pexels

Conclusie

"De mode-industrie moet haar manier van denken fundamenteel veranderen - van een "take, make, dispose"-model naar een circulair systeem dat grondstoffen bespaart en de levenscyclus van producten verlengt", beveelt de studie aan. Dit omvat de implementatie van circulaire principes, die innovatieve materialen en ontwerpconcepten vereist, evenals nieuwe bedrijfsmodellen die hergebruik en recycling van kleding bevorderen. "Dit is niet alleen een ecologische noodzaak, maar ook een economische kans voor bedrijven die zich als pioniers in een toekomstbestendige mode-industrie willen positioneren", adviseert de studie.

"De noodzaak om over te stappen van een lineaire naar een circulaire textielindustrie wordt gedreven door vele factoren, waaronder het groeiende bewustzijn van consumenten voor duurzaamheid, de dringende behoefte aan klimaatactie en een steeds meer gereguleerde omgeving", vatten Kirraly Antcliff, Petra Schweiger en Chris Deloof van ReHubs samen.

"Aankomende regelgeving van de Europese Commissie, zoals de Waste Framework Directive (WFD), de Ecodesign for Sustainable Products Regulations (ESPR) en de EU-strategie voor duurzame en circulaire textiel, zijn erop gericht om mogelijk eisen te stellen aan het recyclingpercentage, de openbaarmaking van productinformatie over duurzaamheid, beperkingen op de export van textielafval en meer. Bovendien staan de lidstaten van Europa vóór 1 januari 2025 voor de verplichte uitdaging om aparte inzamelsystemen voor gebruikte textiel op te zetten. Om concurrerend te blijven, zal de sector een diepgaande transformatie naar circulaire bedrijfsmodellen moeten doormaken", aldus de experts.

De studie kan vanaf nu worden gedownload van de FCG-website. De Fashion Council Germany en Ebay nodigen u tevens uit voor een digitale presentatie op 14 januari 2025.