De strijd duurt voort: EssilorLuxottica en GrandVision ontmoeten elkaar in de rechtbank

De gemoederen lopen hoog op tussen brillengigant EssilorLuxottica en zijn Nederlandse overnameprooi GrandVision. Gisteren ontmoetten de twee partijen elkaar in de rechtbank van Rotterdam voor een kort geding. Hier verkondigde de advocaat van EssilorLuxottica dat GrandVision informatie zou hebben achtergehouden over koerswijzigingen tijdens de coronacrisis, zo is in het AD te lezen. Daarmee zou het optiekconcern de overnameovereenkomst met EssilorLuxottica hebben geschonden.

Volgens het AD vreest EssilorLuxottica dat HAL B.V., de huidige eigenaar van GrandVision, de kosten van de coronacrisis op EssilorLuxottica probeert af te schuiven. Het is om die reden dat EssilorLuxottica inzage wil krijgen in het coronabeleid van GrandVision: om te zien hoe het financiële plaatje er de komende tijd uit zal zien.

Vorige week vielen deurwaarders in opdracht van EssilorLuxottica binnen bij GrandVision met het doel deze informatie te verkrijgen. Die actie slaagde, maar EssilorLuxottica heeft wettelijk nog geen recht om de informatie in te zien. Deze ligt bij een onafhankelijke derde partij, in afwachting van de uitspraak.

GrandVision vindt zelf dat het voldoende informatie heeft verstrekt, en dat het daarmee de overnameovereenkomst - zoals die werd gesloten in juli 2019 - is nagekomen. Het bedrijf is samen met zijn huidige eigenaar, HAL B.V., een arbitrageprocedure tegen EssilorLuxottica begonnen.