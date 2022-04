De toekomst van kleurenanalyse in de metaverse: in gesprek met een kleurspecialist van Pantone

De opkomst van de metaverse heeft sinds het begin van dit jaar een belangrijke grote impact gehad op de mode-industrie. Denk aan grote ontwerpers die digitale collecties uitbrengen of de lancering van de langverwachte Metaverse Fashion Week (MVFW), die in maart plaatsvond.

Ondanks de verschuiving naar de virtuele wereld, zijn trends, met name kleurentrends, nog steeds belangrijk voor merken, en de toenemende digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden voor iedereen die wil experimenteren met AR (augmented reality) mode.

"Omdat de kleurenreeks die we op het scherm kunnen zien bijna onbeperkt is vergeleken met wat we kunnen reproduceren in de fysieke wereld, opent de digitalisering van mode een wereld van mogelijkheden voor de toekomst van kleur in de industrie," zegt Laura Pressman, vice-president van Pantone Color Institute, in een gesprek met FashionUnited.

In een interview schetst Pressman hoe de toekomst van kleuranalyse eruitziet, welke plaats Pantone inneemt in de metaverse en welke mogelijkheden er zijn voor zowel ontwerpers als kleuren in het digitale landschap.

Metaverse Fashion Week is nog onontgonnen terrein

De online wereld is voor veel merken een onontgonnen gebied, waar veel mogelijkheden liggen die nog moeten worden ontdekt en waarmee nog moet worden geëxperimenteerd. Hoewel er lang werd uitgekeken naar de de debuuteditie van MVFW, die velen in staat stelde hun eerste stappen te zetten op onbekend terrein, was het eindresultaat nog niet perfect, met ruimte voor verbetering als dit ooit een jaarlijkse of zelfs tweejaarlijkse gelegenheid zou worden.

Ondanks de slechte grafische kwaliteit en de vaak ontbrekende technische structuur, bracht MVFW wel een nieuw mode-georiënteerd publiek naar het Decentraland platform, waarvan velen de metaverse voor het eerst beleefden. Een groep ontwerpers, waaronder Tommy Hilfiger en Philipp Plein, maakten ook gebruik van deze kans om de virtuele wereld te ervaren.

"De metaverse, maar MVFW in het bijzonder, is een gloednieuwe ruimte waar ontwerpers en merken hun eigen weg in proberen te vinden en proberen te bepalen hoe ze vertegenwoordigd willen worden," zei Pressman. "Is het een goed idee om dezelfde look te gebruiken voor digitaal, of gebruiken we de kans voor het creeren van een geheel nieuwe collectie?"

Op de vraag hoe de metaverse benaderd moet worden, gaven ontwerpers en modemerken nog geen eenduidig antwoord. Terwijl Etro inspiratie haalde uit de collectie van het afgelopen seizoen, koos Dolce & Gabbana voor een geheel nieuwe lijn die de grenzen verlegde voorbij de mogelijkheden van de echte wereld.

"Op hoog niveau zag je ontwerpers die dezelfde mode presenteerden als voor hun fysieke collecties, terwijl anderen een compleet andere collectie toonden met kleuren waarvan de helderheid en levendigheid heel goed pasten bij de digitale omgeving," merkte Pressman op. "Op dit moment zitten we in de experimentele fase, dus een benadering die een ontwerper tijdens de allereerste MVFW heeft gekozen, kan veranderen hij zich verder ontwikkelt in de metaverse."

Op de vraag of ze verwacht dat MVFW in de komende jaren enige invloed zal hebben in de branche, zegt Pressman: "We geloven wel dat dit digitale mode-evenement een plek heeft in de toekomst van de industrie, maar dit zal veel tijd kosten en het is nog te vroeg om te zeggen of het net zo invloedrijk zal zijn of dat het op een andere manier invloed zal hebben in vergelijking met de real-life modeshows zoals we ze vandaag de dag kennen."

Pantone's plek in de metaverse

Pantone zelf heeft ook subtiele stappen gezet in de richting van de metaverse met de lancering van een non-fungible token (NFT) collectie, geïnspireerd door zijn kleur van het jaar , Very Peri, die ook werd beïnvloed door de online wereld. Het digitale kunstwerk, gemaakt in samenwerking met multidisciplinair kunstenaar Polygon1993, verkent op vergelijkbare wijze het gebruik van kleur online, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende technologische technieken om verschillende effecten te creëren, zoals de illusie van beweging.

De gelimiteerde NFT's die werden gedistribueerd in samenwerking met blockchain-netwerk Tezos, werden gratis uitgedeeld aan geïnteresseerden.

Over de NFT lancering zei Pressman: "Met het oog op de trends in de wereld van gaming, de groeiende populariteit van de metaverse en de stijgende artistieke gemeenschap in de digitale ruimte, stelde het creëren van NFT's die we met ons publiek konden delen in Pantone 17-3938 Very Peri, ons in staat om het moderne leven weer te geven en te laten zien hoe kleurentrends in de digitale wereld worden gemanifesteerd in de fysieke wereld en vice versa."

Over de mogelijkheid van Pantone om zijn digitale analytische mogelijkheden uit te breiden, merkt Pressman op: "Digitale mode is een heel nieuw concept en we zijn momenteel nog onze rol in het digitale universum aan het verkennen. Hierbij kijken we naar verschillende manieren om ons wereldwijde publiek het beste in de richting van deze nieuwe omgeving te sturen. Hier zou de introductie van relevante kleurenpaletten die strikt voor de online wereld bedoeld zijn bij kunnen horen, net als het tonen van kleuren met texturen, afwerkingen of gradiënten die zich lenen voor deze ruimte, of het benadrukken van kleurtrends voor de metaverse, net zoals we dat doen voor design in de fysieke wereld."

De mogelijkheden van digitale kleurenanalyse

Pantone's Fashion Colour Trend Reports van de New York en Londen Fashion Weeks - waarbij het kleureninstuut de modekleuren voor het nieuwe seizoen selecteert - zijn inmiddels vaste prik. Een dergelijke kleurentrendsvoorspelling kan mogelijk ook worden geïntroduceerd voor toekomstige metaverse evenementen "Nu we onze rol in de digitale wereld aan het verkennen zijn, is een rapport gewijd aan kleurentrends in de metaverse iets wat we aan het onderzoeken zijn," gaf Pressman aan.

Voor zo'n rapport zou een hele reeks mogelijkheden kunnen worden onderzocht, en hoewel veel ontwerpers vergelijkbare kleuren zouden kunnen gebruiken in zowel de digitale als de fysieke ruimte, is er genoeg ruimte voor andere toepassingen van een metaverse kleurentrendrapport. Een voorbeeld daarvan, is simpelweg inspiratie. "Van daaruit," vervolgt ze, "kan een ontwerper besluiten om de helderheid van een kleur te 'versterken', een metallic afwerking toe te voegen, of een kleurverloop of glinstering toe te voegen aan de kleuren die hij laat zien."

Hoewel de mogelijkheden eindeloos lijken, zijn er nog steeds barrières voor het produceren van een digitale kleurenanalyse. "Ten eerste worden kleuren in een digitale omgeving niet consistent weergegeven op verschillende schermen, dus wat bijvoorbeeld blauw lijkt op mijn scherm, kan een paarse tint zijn op het die van een ander," merkte zij op.

Pressman vroeg zich ook af of de afwerking van een kledingstuk nog wel iets is om rekening mee te houden. "Kleuren in de digitale ruimte lijken vaak versterkt, waarbij het gebruik van verlichting een belangrijke speelt," zei ze. "Dit zijn allemaal dingen die in overweging moeten worden genomen bij het analyseren van kleur in de digitale ruimte."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.