Wereldwijde metaverse markt is over vier jaar 758,6 miljard dollar waard

'Metaverse' is in korte tijd het nieuwe buzzword van de mode-industrie, al dan niet de wereld, geworden. Meer en meer bedrijven investeren in producten en diensten die in de digitale wereld, de metaverse, worden aangeboden. Een nieuw rapport van Global Industry Analyst Inc., genaamd 'Metaverse - Global Market Trajectory & Analytics' schrijft dat de wereldwijde metaverse markt naar verwachting in 2026 758,6 miljard dollar (668,4 miljard euro) waard is.

Voor wie nog niet bekend is met de term 'metaverse': De metaverse is een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality. Het is een zelfvoorzienend ecosysteem van mobiele netwerken, augmented reality, gaming, social media, virtual reality, ecommerce, cryptocurrency en werkomgevingen.

Markt voor metaverse verdriedubbeld binnen vier jaar in waarde

Het rapport meldt dat de transitie naar de metaverse op handen is. De transitie naar de digitale wereld is versneld door de pandemie waardoor de behoefte aan digitale interactie alleen maar is gegroeid. Grootheden zoals Meta (voorheen Facebook), Google en Microsoft onder de technologiebedrijven die inzetten op de metaverse, maar ook modebedrijven zoals de OTB Group, Nike, Adidas, Balenciaga en Philipp Plein, stuwen de interesse. In België is er zelfs een virtueel shoppingcenter aangekondigd. Recentelijk zijn er veel investeringen in de metaverse aangekondigd en zijn ook diverse technologiebedrijven overgenomen met de snelle opkomst van de virtuele wereld.

Op dit moment, voor 2022, wordt de wereldwijde metaverse markt geschat op 194,4 miljard dollar (171,1 miljard euro). Het betekent dat binnen vier jaar tijd de markt naar verwachting bijna verdriedubbeld. Uit het rapport blijkt dat de Europese metaverse markt (met uitzondering van Duitsland) naar verwachting 59,5 miljard dollar (52,3 miljard euro) waard is tegen 2026.

Global Industry Analyst Inc., is al 33 jaar marktonderzoeker. De marktonderzoeker heeft 42.000 klanten in meer dan 36 landen, aldus de website van het bedrijf.