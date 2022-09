Decathlon gaat communicatie over 'EcoDesign' aanpassen

Decathlon gaat naar aanleiding van het onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de communicatie omtrent EcoDesign aanpassen, zo laat Decathlon weten aan FashionUnited. Eerder deze week kwam naar buiten dat diverse duurzaamheidsclaims van Decathlon en H&M 'te vaag' waren volgens ACM.

Decathlon geeft aan dat ACM concludeerde dat de manier waarop de keten communiceert over o.a. EcoDesign en de specifieke producteigenschappen die daarbij horen, mogelijk niet duidelijk en gedetailleerd genoeg was. Decathlon werkt op dit moment aan het verbeteren van deze communicatie en details, in overleg met ACM. De EcoDesign aanpak van Decathlon is gericht op het verminderen van de milieu-impact van de producten van het bedrijf. Dit heeft betrekking op materiaalkeuze en het optimaliseren van productieprocessen.

"Duurzaamheid is voor ons een absolute prioriteit, maar ook voor ons is het af en toe nog zoeken hoe we dit op een begrijpelijke manier kunnen communiceren. Zulke audits maken ons als bedrijf veeleisend, want misleiding willen we te allen tijden voorkomen," aldus Decathlon in het statement.

Ook H&M maakte gisteren aan FashionUnited bekend hoe het de communicatie gaat aanpassen naar aanleiding van de conclusie van ACM. De indicator 'conscious choice' zal in Nederland, maar ook wereldwijd van producten en van de website verdwijnen. Dat proces zal naar verwachting in oktober voltooid zijn. Ook de indicator 'conscious' verdwijnt van de Nederlandse website. Daarnaast worden productbeschrijvingen op de website aangepast, zoals de teksten over de gebruikte materialen. Als er bij een product gebruik is gemaakt van gerecyclede of duurzame materialen, worden daarover teksten toegevoegd in pop-ups op de productpagina. Informatie over de duurzaamheidsinspanningen en -doelen van H&M die nu nog op productpagina’s staat krijgt een andere plek in de online shop van de modeketen.