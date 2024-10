Denim Deal rolt uit: Eerst Duitsland, nu Frankrijk, binnenkort wereldwijd

Na de opening van een regionale hub in Duitsland, opent op 16 oktober ook de Franse hub van de Denim Deal. De ambities reiken echter verder dan dat, met ook al gesprekken in Noord-Amerika voor een hub en wensen voor andere continenten. Het gezamenlijke doel: Tegen 2030 1 miljard spijkerbroeken op de markt brengen met minstens 20 procent post-consumer gerecycled katoen.

Een van de voorvechters van een wereldwijde Denim Deal is Nicolas Prophte. Hij is voormalig VP bij PVH in het denim center, maar tegenwoordig is hij onderdeel van het steering committee van de Denim Deal. Hij vertelt FashionUnited meer over de uitrol van de deal.

“We wilden niet stoppen na de eerste Denim Deal”, zo vertelt Prophte tijdens een videocall. “Het zou zonde zijn als we een sleutel voor succes hebben en het hierbij laten. We hebben de werkwijze en de industrie richtlijnen om de Denim Deal te implementeren in andere werelddelen.”

Denim Deal 1.0: De Denim Deal werd op 29 oktober 2020 ondertekend door 28 partijen . De deal loopt tot en met 2023. Het aantal ondertekenaars groeit in die tijd tot 54. De drie geformuleerde doelen: 1. Deelnemers aan de deal zullen minstens 5 procent post-consumer gerecycled katoen verwerken in nieuwe producten. 2. Deelnemende partijen stellen eigen doelen betreft het gebruik van post-consumer gerecycled katoen en bereiken deze. 3. Deelnemende partijen stellen eigen doelen zodat ze het gezamenlijke doel van 3 miljoen spijkerbroeken op de Nederlandse markt met minstens 20 procent post-consumer gerecycled katoen zullen behalen. De eindstand: 3 miljoen spijkerbroeken met 20 procent POCR op de Nederlandse markt is niet behaald, maar gezamenlijk zijn wel 12 miljoen spijkerbroeken met minstens 20 procent POCR op de internationale markt gebracht. De Nederlandse markt bleek te klein om dit niveau te bereiken want dan zou vrijwel elke spijkerbroek van de deelnemende merken 20 procent POCR moeten bevatten. Aan het einde van de deal bevatte 63 procent van alle denim items die op de Nederlandse markt werden gebracht door de deelnemers minstens 5 procent POCR. Aan het begin lag dit aantal nog maar op 8 procent.

Zo worden er dus regionale hubs geopend in Europa (“We geloven dat Engels goed is voor de internationale Denim Deal, maar om de lokale spelers erbij te betrekken, moet je de moedertaal gebruiken"), maar er wordt ook gekeken naar Brazilië, Noord-Amerika en de regio’s Sub-India en APAC. Met de staat Californië zijn al vergevorderde gesprekken over het opzetten van een Denim Deal, zeker nu de staat heeft gestemd voor een eigen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Het hebben van regionale hubs is ook belangrijk omdat wetgeving vaak verschilt per regio. Zo loopt Frankrijk bijvoorbeeld al voor met de UPV die al bijna tien jaar is geïmplementeerd. “Je moet je aanpassen aan het lokale landschap.”

Voor de locatie van deze lokale hubs wordt bijvoorbeeld gekeken naar waar veel denimproducenten zijn en in welke landen veel consumenten denim dragen. Één zo’n land is bijvoorbeeld Brazilië, zo vertelt Prophte. “Ze hebben meerdere grote denim producenten in Brazilië en daarnaast is het een protectionistische markt als het aankomt op import en export.” Prophte geeft aan dat er al gesprekken lopen met belangrijke lokale spelers en de stad Sao Paulo. “Ze zijn erg geïnteresseerd in ons initiatief.”

Denim Deal hubs zijn onafhankelijk, maar werken wel met dezelfde methodologie

“Alle hubs zullen onafhankelijk zijn wat betreft bestuur en budget en eigen doelen hebben om bij te dragen aan het globale doel, maar wel dezelfde methodologie en rapportagesysteem gebruiken. Soms komen daar ook dezelfde workshops of zelfs regelgeving bij kijken.” Door dezelfde methodologie en rapportagesysteem te gebruiken, wordt er een industriestandaard gezet en kunnen alle deelnemers hetzelfde vragen van hun partners. “We willen een vraag creëren voor post consumer gerecycled katoen. "Om daarvoor te zorgen vragen we vanuit de merken allemaal hetzelfde ding aan de leveranciers.” Prophte geeft aan dat in de huidige industrie alles zo verdeeld is, en dat merken allerlei verschillende dingen vragen van hun leveranciers, dat verandering maar traag op gang komt. Door met een grote groep één ding te vragen, kan er snel vooruitgang worden geboekt.

Waar de eerste Denim Deal gefinancierd werd door de Nederlandse overheid, moet voor de Denim Deal 2.0 nu nieuwe financiering worden gevonden. “We willen niet afhankelijk zijn van publieke gelden. We zoeken nu een alternatief businessmodel voor ons.” Het samenwerkingsverband wordt dan ook een combinatie van publieke gelden en private financiering. “Het is niet dat we financiering zoeken voor één jaar, we zoeken een stabiele stroom voor vijf tot zelfs zeven jaar. Dus we zoeken naar subsidies en beurzen.” Ook is er een systeem opgezet waarbij de deelnemers aan de denim Deal 2.0 een ‘membership’ kiezen. Hierbij komen ook de kosten van 2.500 euro voor de deelname. Daarnaast is er oplopend in tijds bijdrage: de ‘standard participant’, de ‘momentum keeper’ en de ‘steerco member’. Aan elke deelnemer de keuze hoe ver ze willen gaan.

Voor de deelnemers zijn er niet alleen kosten maar ook baten. Door deel te nemen aan het initiatief wordt het makkelijker gesprekken aan te gaan met concurrenten en collega’s over verduurzaming van het eigen bedrijf maar ook binnen de industrie als geheel. Daarnaast worden er trainingen en workshops gegeven vanuit de Denim Deal die de deelnemers moeten helpen bij hun trajecten, maar die ook een sterk staaltje ‘myth busting’ zijn, aldus Prophte. Zo heerst er bijvoorbeeld nog steeds het stigma dat gerecycled materiaal niet zo sterk is als virgin materiaal. Deelname betekent dus ook toegang tot een hoop kennis. Onder die deelnemers bevinden zich onder andere modemerken, retailers, textielinzamelaars, recyclers, inzamelaars, textielproducenten, garen producenten en andere stakeholders binnen de productieketen.

Voor de Denim Deal 2.0 zijn er dus nog genoeg wensen en kansen. Met Californië zou het van oorsprong Nederlandse initiatief de eerste stap over de oceaan zetten. De allereerste Denim Deal heeft laten zien dat dankzij samenwerking grote stappen gemaakt kunnen worden, nu is het tijd de best practices van de deal te implementeren in de rest van de wereld.