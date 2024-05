Deze drie gebieden zijn opkomende luxe markten voor de mode-industrie

De berichten over de vertraging van de luxe markten zijn alom vertegenwoordigd. Zoals FashionUnited eerder heeft gemeld, is de omzet van Gucci in het eerste kwartaal van 2024 met 20 procent gedaald, vooral door een vertraging in Azië, terwijl de totale omzet van moederbedrijf Kering naar verwachting met 10 procent zal dalen ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Niet alleen de andere merken uit het portfolio van Kering hebben een klap gekregen, ook luxemerken Louis Vuitton en Burberry laten onder andere dalingen zien. Inflatie en kosten van levensonderhoud hebben ervoor gezorgd dat consumenten in Europa en de VS hun luxeaankopen hebben teruggeschroefd. Daarom is het ook goed om te kijken naar potentiele nieuwe markten om aan te boren.

Marc Metrick, CEO van het Amerikaanse Saks, vertelde het National Retail Federation-publiek in januari dat noch de Chinese consument, noch de big spenders in NYC zijn teruggekeerd naar hun gedrag van voor de pandemie, maar hij voegde er ook aan toe: “De luxeconsument is over het algemeen de laatste die een crisis ingaat en er als eerste weer uitkomt. Het is een veerkrachtige consument.” Maar terwijl merken als Chanel hun prijzen verhogen om de vertraging te doorstaan, blijkt uit gegevens van Vogue Business dat klanten waarschijnlijk minder zullen winkelen, meer dan de helft zal wachten op kortingen en uitverkoop en meer dan een derde zal meer kopen via tweedehandskanalen.

Als reactie daarop richten de slimste merken hun aandacht op gebieden in de wereld waar een opkomende en enigszins onaangeboorde luxeconsument is. Anusha Coutticane, Head of Advisory bij Vogue Business, noemt deze markten “De nieuwe wereldwijde toegangspoorten van luxe”. Uit de analyse van gegevens, inzichten en consumentenonderzoek op maat voor mode- en luxebedrijven uit Vogue Business Index, een tweejaarlijks onderzoek naar de top 60 wereldwijde luxemerken, op basis van consumentenonderzoek in 11 markten, blijkt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat er kansen liggen voor luxemerken als ze verder kijken dan de gevestigde markten naar 3 nieuwe gebieden.

Brazilië, het Midden-Oosten en Zuid-Korea bieden nieuwe kansen voor luxemerken

De drie markten om in de gaten te houden zijn Brazilië, het Midden-Oosten en Zuid-Korea. Financiële drijfveren voor merken in deze hotspots zijn handtassen, schoeisel, sieraden en horloges, artikelen die vaak de eerste aankopen zijn voor deze opkomende consument die zich bezighoudt met luxe. Merken moeten zich ervan bewust zijn dat elk gebied specifieke sociale, economische en culturele trends kent die van invloed zijn op het bestedingsgedrag.

Er zijn veel ogen gericht op Brazilië, zei Coutticane, omdat nieuwe belastinghervormingen het zakendoen in het land gemakkelijker maken. Terwijl merken die geïnteresseerd zijn in uitbreiding in het Midden-Oosten de veelgemaakte fout moeten vermijden om het Midden-Oosten als een monoliet te behandelen. Het is belangrijk om de specifieke mogelijkheden van de regio uit te splitsen. De Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Saoedi-Arabië hebben sterke expatgemeenschappen met een aanzienlijke koopkracht. 2 procent van de inwoners van Qatar is miljonair, waarmee ze qua rijkdom voorliggen op Koeweit, de VAE en Saoedi-Arabië. Maar 63 procent van de Saoediërs is jonger dan 30, wat een nieuwe luxeconsument is die klaar is om het hof gemaakt te worden. Het is ook belangrijk om op te merken dat winkelen in het Midden-Oosten vooral een sociale activiteit is en dat het promoten van merken vaak meer afhangt van mond-tot-mondreclame dan van sociale media of andere gevestigde kanalen.

De luxe-uitgaven in Zuid-Korea hebben China en de VS ingehaald en deze consument draagt nu al in belangrijke mate bij aan de inkomsten van merken als Prada, Bottega Veneta, Moncler en Burberry. Het was een Zuid-Koreaans bedrijf, Coupang, bekend als de Amazon van Azië, dat Farfetch overnam. In Zuid-Korea kunnen beroemdheden en belangrijke non-fashion evenementen zorgen voor sterke mode-uitgaven. De Frieze Seoul in september, pas de tweede editie van de internationaal gerenommeerde kunstbeurs in het land, trok meer merken dan de Seoul Fashion Week.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.