Ecover presenteert ‘The Rewear Chair’ op Dutch Design Week

Ecover, het Belgische bedrijf dat ecologisch verantwoorde schoonmaakproducten maakt, moedigt consumenten aan om kleding langer te dragen en minder te wassen. Het introduceert ‘The Rewear Chair’ in samenwerking met Uncommon Creative Studio tijdens de Dutch Design Week. Dit meldt het bedrijf in een persbericht aan FashionUnited. Minder wassen zorgt ervoor dat kleding langer mooi blijft. Bovendien bespaart het water en energie.

De stoel speelt in op het bekende fenomeen van ‘chairdrobes’: de gedragen kleding die nog wel vaker gedragen kan worden, maar op een stoel belandt en uiteindelijk te snel in de was wordt gegooid. Met deze stoel kun je een week aan kleding luchten. Het ontwerp is zo gemaakt dat het zowel in kleinere als grotere vormen kan worden gebruikt.

Met deze actie wil Ecover benadrukken dat duurzaam leven niet moeilijk hoeft te zijn; het begint met kleine, bewuste keuzes, zoals het verminderen van hoe vaak je wast. Van 19 tot en met 27 oktober is The Rewear Chair te zien op de Dutch Design Week in Eindhoven.