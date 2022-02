Eén luxemerk domineert wereldwijd, terwijl een handvol nationale favorieten blijken

New York - De wereld is klein en uit een nieuw onderzoek blijkt dat de luxemarkt al even klein is. Louis Vuitton blijkt wereldwijd het populairste merk te zijn, terwijl Gucci regelmatig op de tweede plaats komt. Het onderzoek van raisin.uk berekent de populariteit aan de hand van het aantal maandelijkse zoekopdrachten dat een merk krijgt. Maar tegen een achtergrond van ongekende economische, sociale en technologische veranderingen is het misschien niet zozeer de mondiale winnaar die het interessantst is onder de bevindingen, maar veeleer de nuances in merkentrouw van het ene land tot het andere. Terwijl Louis Vuitton in de Verenigde Staten het populairste merk is, staat het nergens bovenaan in thuisland Frankrijk, waar Lacoste de favoriet is. Op de tweede plaats in de Verenigde Staten komt het luxemerk Gucci. Coach, opgericht in New York in 1941, is het enige Amerikaanse label dat de top drie vervolledigt met 1 miljoen zoekopdrachten per maand.

Een blik op de online winkelgewoonten van de wereld laat niet alleen zien welke merken wereldwijd domineren, maar ook welke consumenten in welk land op de maat van hun eigen trommel marcheren. Louis Vuitton is ook het meest gewilde merk in Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De Britten plaatsen het Spaanse huis Balenciaga op de tweede plaats en de Italiaanse grootmacht Gucci, dat een steunpilaar van de luxe mode is geworden, op de derde. Hoewel het Verenigd Koninkrijk al lang een broedplaats is voor opkomende mode, met Central St Martins, misschien wel de beste modeschool ter wereld, en ondanks het feit dat 51,9 procent van de Britse kiezers ervoor kiest om de banden met Europa door te snijden door middel van Brexit, geven Britse shoppers er de voorkeur aan om luxe van eigen bodem, zoals Burberry, Stella McCartney of Alexander McQueen, links te laten liggen ten gunste van merken uit de EU.

Beeld: raisin.uk

Australische modefans zijn net zo geobsedeerd door Louis Vuitton als consumenten elders, met ongeveer 301.000 zoekopdrachten per maand, gevolgd door Gucci op de tweede plaats met een gemiddelde van 201.000 hits per maand, terwijl op de derde plaats het Parijse huis staat dat in 1910 werd opgericht en onlangs zijn oude creatief directeur Karl Lagerfeld verloor. Chanel behoort niet tot de favorieten van de andere landen die de meeste luxeartikelen kopen, maar doet het goed in een ander land op het zuidelijk halfrond, waar het met 110.000 maandelijkse zoekopdrachten de hitlijsten in Hong Kong aanvoert.

Franse consumenten geven de voorkeur aan luxe van eigen bodem, consumenten uit andere landen kijken eerder in het buitenland

Het sportkledingmerk met het krokodillenlogo, opgericht door tennisser René Lacoste in 1933, staat bovenaan de Franse zoeklijsten, en er is geen reden om aan te nemen dat het die positie zal verliezen. Het aantal zoekopdrachten naar Lacoste is sinds 2020 met 22 procent gestegen, terwijl Louis Vuitton op de tweede plaats statisch is gebleven. Dior, opgericht in 1946, neemt de derde plaats in, maar in tegenstelling tot sommige andere namen in het rapport, kan het alleen worden gekocht in de eigen winkels van Dior. Het is echter eigendom van dezelfde holdinggroep die ook Louis Vuitton bezit, dus die 368.000 maandelijkse zoekopdrachten dragen bij tot één behoorlijk machtig modeconglomeraat. De Franse consument is uniek in de context van de enquête omdat hij de voorkeur geeft aan luxemerken uit zijn eigen land. Dit is misschien niet verwonderlijk, aangezien Frankrijk van oudsher toonaangevend is in de rest van de wereld op het gebied van luxe mode. Zijn greep op de wereldwijde luxemarkt lijkt voor de nabije toekomst verzekerd.

Hoewel Frankrijk de geboorteplaats is van bekende modeontwerpers als Balenciaga en Paco Rabanne, en de thuisbasis van luxehuis Loewe, is er geen lokale liefde te bespeuren in de garderobes van Spaanse consumenten die zich in plaats daarvan tot Frankrijk en Italië wenden voor hun luxueuze looks. Na Louis Vuitton komt Gucci op de tweede plaats met 135.000 zoekopdrachten, en Lacoste op de derde plaats met 110.000.

