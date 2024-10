Eerste klimaattransitieplan van Levi Strauss & Co. legt focus op netto-nul emissies tegen 2050

Levi Strauss & Co. lanceert zijn eerste klimaattransitieplan. Het plan is gericht op wetenschap gebaseerde doelen (SBT's of Science Based Targets), zo blijkt uit een rapport. Het bedrijf wil de hoeveelheid broeikasgassen flink verminderen en netto-nul emissies tegen 2050 behalen. Daarnaast heeft heeft zichzelf korte termijn doelstellingen voor het reduceren van broeikasgasemissies tegen 2030 opgelegd.

Het klimaattransactieplan is onderdeel van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (afgekort de CSDDD of CS3D). Deze richtlijn verplicht grote bedrijven om milieuoverwegingen, klimaatmaatregelen en mensenrechten te verankeren in hun bedrijfsvoering.

Het actieplan van Levi Strauss & Co. richt zich op drie belangrijke gebieden. Ten eerste wil de multinational zijn interne processen verbeteren door Scope-1- en Scope-2-emissies te verlagen via investeringen in energie-efficiënte technologieën, hernieuwbare energie en een wereldwijd energiebeheersysteem. Ten tweede werkt het bedrijf samen met leveranciers om Scope-3-emissies aan te pakken, wetenschappelijk gebaseerde doelen (SBT's) te stellen en te investeren in duurzame materialen en circulaire economie. Het derde gebied betreft de goede bedrijfsvoering door klimaatrisico's en -kansen in de bedrijfsplannen te integreren en zich in te zetten voor beleidsmaatregelen die de klimaatverandering ondersteunen.

Levi Strauss & Co. zet in op wetenschap gebaseerde klimaatdoelen

Levi Strauss & Co. stelt ambitieuze doelen: een 90 procent reductie van de Scope-1- en Scope-2-emissies tegen 2025 (ten opzichte van 2016), een 42 procent reductie van Scope-3-emissies in verband met de kledingproductie tegen 2030 (ten opzichte van 2022), 100 procent hernieuwbare energie in eigen faciliteiten tegen 2025, en een vermindering van 50 procent in het gebruik van zoet water in gebieden met hoge waterschaarste tegen 2025.

Het plan leunt op belangrijke richtlijnen, waaronder de TCFD, CDP en de We Mean Business Coalitie. Het bedrijf werkt samen met adviseurs en verzamelt inzichten van NGO’s, onderzoeksinstituten en investeerders om het plan te ontwikkelen. Levi Strauss & Co. laat weten het plan om de drie jaar bij te werken en de voortgang in jaarlijkse duurzaamheidsrapporten publiceren.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.