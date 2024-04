Esprit Holdings Limited onderhandelt met potentiële investeerder

Esprit Holdings Limited is in gesprek met een internationale private equity firma om nieuwe financiering te krijgen, zo heeft The Wall Street Journal van het bedrijf vernomen. Het modebedrijf heeft moeite om de Europese activiteiten op peil te houden. Als gevolg daarvan werden de Zwitserse en Belgische dochterondernemingen eerder failliet verklaard.

“De potentiële investeerder heeft interesse getoond in het indienen van een niet-juridisch bindende memorandum van overeenstemming voor een mogelijke samenwerking”, laat Esprit woensdag weten aan The Wall Street Journal. “De potentiële samenwerking is afhankelijk van de ondertekening van de definitieve transactieovereenkomst. Daarom kan de potentiële samenwerking wel of niet doorgaan.”

Esprit Holdings Limited schreef in boekjaar 2023 een verlies op van 2,5 miljard Hong Kong dollar. Het gevolg daarvan is een uitgebreide herstructurering, waarbij als eerste het doek valt voor de Zwitserse tak. Op 8 april wordt ook een faillissement van Esprit België uitgesproken. Door het Belgische faillissement sluiten 15 Esprit-winkels onmiddellijk hun deuren, waardoor 148 medewerkers hun baan verliezen. De gesloten vestigingen zijn in handen van het moederbedrijf. De zelfstandige uitbaters, zo’n 10 in totaal, werken gewoon verder onder de vlag van Esprit.

Ook in Duitsland wordt aan de activiteiten gesleuteld. Zo sluiten ongeveer veertig winkels de deuren. Het gaat hierbij om Esprit-vestigingen die worden geëxploiteerd door franchise-exploitant PTH Group. Esprit heeft het contract met het Duitse bedrijf opgezegd.