Esprit verwacht grootste verlies ooit

Kledingmerk Esprit verwacht, aan de hand van voorlopige cijfers, een verlies van 3400 miljoen Hongkongse dollar, dat is ongeveer 425 miljoen euro, voor het lopende boekjaar. Dit meldt de keten aan zijn investeerders.

Het gaat om het grootste verlies in de geschiedenis van het bedrijf, aldus Textilwirtschaft. De historisch sterke daling is een gevolg van de corona crisis, aldus Esprit. Door de pandemie heeft het al zijn Duitse winkels en veel winkels in andere Europese landen tijdelijk moeten sluiten. De omzet daalde ten opzichte van vorig jaar met bijna een kwart.

Esprit heeft het al langer financieel zwaar

De Duitse dochterondernemingen van Esprit vroegen eind maart nog bescherming aan van crediteuren en in juli sloot de kledingketen permanent de helft van de Duitse winkels. Eerder verlaagde het bedrijf zijn verwachtingen voor de tweede helft van het lopende boekjaar aanzienlijk, maar op dat moment werden exacte cijfers nog niet gegeven.

Esprit draait al langer verlies. Vorig jaar kwam de keten, vóór belastingen, nog uit op een verlies van ongeveer 225 miljoen euro. In 2019 zei de CEO van Esprit, Anders Kristiansen, nog positief te zijn over de toekomst.

