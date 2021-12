EssilorLuxottica en GrandVision verkopen Italiaanse VistaSì keten

EssilorLuxottica en GrandVision maken verdere stappen die nodig zijn voor de overname. Een van die stappen is het verkopen van de Italiaanse VistaSì keten, wat een voorwaarde was voor de goedkeuring van de Europese Commissie voor de deal tussen EssilorLuxottica en GrandVision. VistaSì is nu verkocht aan de Vision Group, zo blijkt uit een persbericht.

Vision Group neemt de 99 VistaSì-winkels en de merknaam over, maar ook nog de 75 Italiaanse winkels van de GrandVision groep. In het persbericht wordt niet genoemd voor hoeveel geld de Vision Group de winkels en de merknaam overneemt.

De overname van GrandVision door EssilorLuxottica is inmiddels al een tweejarig proces. Nadat de initiële overeenkomst werd gesloten tussen de twee ontstond er onenigheid tussen de groepen wat leidde tot rechtszaken. Uiteindelijk legde de twee het bij, ondanks dat een rechter besloot dat EssilorLuxottica mocht afzien van de overname omdat GrandVision de voorwaarden hiervoor had geschonden. De goedkeuring voor de deal kwam afgelopen maart, maar er zaten wel wat voorwaarden aan die de Europese Commissie stelde. Zo moeten in totaal 351 winkels van de hand gedaan worden, waaronder die in Italië. Ook moeten de winkels en de merknaam van Eyewish verkocht worden. Er is tot op heden nog geen koper gevonden voor Eyewish.