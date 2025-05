EU-gefinancierd T-REX-project presenteert blauwdruk voor textiel-naar-textielrecycling

Het door de EU gefinancierde T-REX (Textile Recycling Excellence) project heeft na drie jaar samenwerking met dertien organisaties, waaronder Fashion for Good en Adidas, zijn innovatieprogramma succesvol afgerond. Het consortium presenteert in een persbericht een uitgebreide blauwdruk om textiel-naar-textielrecycling (T2T) in Europa op te schalen, met een overzicht per fase van het proces, van kledingproductie tot gebruik en sortering. Ook worden demonstratieproducten getoond die zijn gemaakt van gerecyclede polyester, polyamide 6 en cellulosematerialen.

In de Europese Unie wordt jaarlijks bijna 7 miljoen ton textielafval geproduceerd, waarvan het merendeel nog steeds wordt verbrand of gestort. Momenteel wordt in Europa slechts 2 procent van het post-consumer textiel hergebruikt voor vezel-tot-vezelrecycling. Sinds juni 2022 richt het T-REX-project zich op het ontwikkelen van een gesloten kringloopsysteem voor post-consumer textielafval.

Belangrijke inzichten uit het project benadrukken de noodzaak van efficiëntere sortering met geavanceerde technologieën, betere voorbehandeling van textielafval en het belang van samenwerking tussen alle schakels in de keten. Daarnaast wijst het project op de hoge operationele kosten in Europa, waarbij automatisering en duurzaam energiegebruik cruciaal zijn.

T-REX benadrukt ook dat recycling alleen niet voldoende is; hergebruik, reparatie en duurzaam ontwerp blijven essentieel om de impact van de textielindustrie op het milieu te verminderen. Het rapport doet daarnaast beleidsaanbevelingen, zoals het invoeren van eerlijke economische prikkels, het harmoniseren van normen voor recyclebaarheid en het stellen van realistische recyclingdoelen.

Aanbevelingen voor elke fase van de textielrecyclingketen

De blauwdruk bevat inzichten en aanbevelingen voor elke fase van de textielrecyclingketen. Deze zijn gebaseerd op verschillende rapporten die door het consortium de afgelopen drie jaar zijn opgesteld. Zo is er een samenvattende levenscyclusanalyse (LCA) gemaakt, evenals technische richtlijnen voor het ontwerpen van recyclebare kleding. Daarnaast is er een datamodel ontwikkeld voor textiel-naar-textielrecycling en is er een witboek opgesteld om de betrokkenheid van burgers te vergroten. Tot slot wordt later dit jaar ook een techno-economische beoordeling gepubliceerd, die de economische haalbaarheid van de recyclingprocessen onderzoekt.

De volledige blauwdruk en de rapporten zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website van het T-REX-project.

Onlangs maakte de organisatie ook een documentaire bekend die de samenwerking binnen het project belicht. Deze film geeft een inkijkje in de uitdagingen, innovaties en systeemveranderingen die nodig zijn om textielafval daadwerkelijk circulair te verwerken.

Het T-REX-project is gefinancierd door het Horizon Europe onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr. 101060343).