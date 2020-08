Facebook krijgt aparte afdeling betaalmethoden, bouwt Facebook Pay verder uit

Facebook heeft een aparte afdeling opgericht die zich zal focussen op het ontwikkelen van betaalmethoden. Dat verkondigt David Marcus, mede-oprichter van Facebooks cryptocurrency Libra en voormalig directeur van Facebooks Messenger-services, op Twitter. De afdeling zal zich onder meer bezighouden met het uitbouwen van Facebook Pay, een systeem dat Facebook in meerdere apps wil doorvoeren.

Marcus komt aan het hoofd van de afdeling te staan, en blijft daarnaast leiding geven aan Novi, de divisie van Facebook die bouwt aan de ontwikkeling van en toepassingen voor Libra. Het bedrijf heeft Stephane Kasriel aangenomen als vicepresident betalingen. Hij zal verantwoording afleggen aan Marcus.

De komst van de afdeling is een volgende stap in het proces van Facebook om zijn verschillende apps en services te integreren en betalingen via Facebook-apps gemakkelijker te maken. Dat kan het voor consumenten, retailers en adverteerders aantrekkelijker maken om zich op Facebook-apps te begeven.