Faillissement Miss Etam lijkt voorlopig afgewend, deel salarissen personeel betaald

Het personeel van Miss Etam heeft de eerste salarisbetalingen ontvangen, zo laat vakbond AVV weten in een bericht op de website. Vorige week ontstond er grote onrust onder de medewerkers aangezien er nog steeds geen loon was over gemaakt. AVV gaf aan een loonvordering in te dienen namens bijna alle personeelsleden. Werd er geen gehoor gegeven aan de vordering, zou het faillissement worden aangevraagd.

In totaal dienden 618 van de 620 medewerkers van Miss Etam een loonvordering in, zo laat AVV weten in het bericht. Diverse medewerkers hebben inmiddels aan AVV laten weten dat er inderdaad een aantal salarisbetalingen zijn gedaan. De vakbond wacht nog af of iedereen zijn geld ontvangt, aldus AVV. “Wij roepen medewerkers op om direct contact op te nemen met AVV als er maandag 12 oktober nog niets is betaald.”

Mediaberichten hintten vorige week op een chaos bij Miss Etam. Nieuwe collecties werden niet geleverd, een dertigtal winkels was dicht vanwege conflicten met de pandeigenaren en salarissen waren niet uit betaald. Martijn Rozenboom, eigenaar van NXT Fashion die op de beurt weer de eigenaar is van Miss Etam, noemde de berichteneen storm in een glas water.