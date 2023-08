Fashionette AG verhuist hoofdkantoor

Fashionette AG verhuist naar een kleiner kantoor in Düsseldorf. De verhuizing is onderdeel van het kosten- en efficiëntie programma waar de modegroep mee bezig is, zo is te lezen in een bericht.

“Het vorige gebouw van het hoofdkantoor was om verschillende redenen niet meer bruikbaar, dus verhuizen we nu naar een kleinere ruimte die aanzienlijk goedkoper is en het bedrijf op de lange termijn kosten zal besparen,” aldus Fashionette CEO, Dominik Brenner, in het bericht.

Fashionette AG heeft in het kader van het kosten- en efficiëntie programma al veel veranderingen aangekondigd. Zo schrapte het de beauty en smartwatches categorieën uit het assortiment. Daarnaast kondigde Fashionette AG eerder deze week een fusie aan met The Platform Group. De twee zullen, wanneer het plan wordt goedgekeurd door aandeelhouders, verder gaan als The Platform Group AG.