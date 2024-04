Fiar pleit voor circulariteitsbijdrage: 'Non-food verplicht 1 euro duurder'

Nederlands kenniscentrum Fiar pleit voor een verplichte circulariteitbijdrage voor consumenten. Deze bijdrage moet op alle relevante non-food producten komen, waaronder kleding en accessoires. Het doel is om de circulaire economie te stimuleren en negatieve milieueffecten te minimaliseren. Dit meldt het kenniscentrum in een nieuwsbericht.

Uit onderzoek van Fiar blijkt dat de omslag naar een circulaire economie ondanks innovatieve concepten van bedrijven moeizaam tot stand komt. Om deze reden vraagt Fiar de Nederlandse regering om een circulariteit bijdrage in te voeren, bovenop de prijs van een product om een circulariteitsfonds te vullen. Fiar-voorzitter Frank Rozenberg zegt hierover: “Door het betalen van een kleine circulariteitsbijdrage wordt de consument ervan bewust dat er aan iedere aankoop milieueffecten verbonden zijn en stimuleren we een verandering in het consumentengedrag waarin duurzaamheid steeds belangrijker moet worden.”

Fiar pleit voor een samenwerking tussen producenten, retail, overheid en consumenten op weg naar een circulaire economie. Het voorstel voor het kenniscentrum is om een circulariteitsbijdrage van 1 euro op non-food producten die in Nederland land verkocht worden te vragen. De opbrengst wordt gestort in een circulariteitsfonds waarmee circulaire initiatieven worden ondersteund. Te weten: het bevorderen van hergebruik, refurbishment, circulaire grondstoffen en nieuwe businessmodellen.

In het Fiar Congres 2024 van woensdag 10 april zal het kenniscentrum meer bekendmaken over hoe zij pleiten voor een een circulariteitsbijdrage. Bijvoorbeeld hoe je dit juridisch implementeert.