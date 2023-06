Frasers Group Plc een van de grootste aandeelhouders Boohoo door belang van 5 procent

Frasers Group Plc wordt een van de grootste aandeelhouders van Boohoo. De groep heeft namelijk een belang van vijf procent genomen in de Britse online moderetailer, zo maakt Frasers Group bekend in een aankondiging.

“Boohoo is een aantrekkelijke propositie voor ons met haar focus op jonge vrouwelijke consumenten. We zien potentiële synerieën en een kans om onze eigen merkpropositie te versterken in samenwerking met Boohoo, vooral met de Fasers Group merken I Sat It First en Missguided”, aldus het statement.

Begin juni gaf Frasers Group de aandelen van Asos al een boost van zeven procent, nadat geruchten over een overnamebod de media bereikten.

Frasers Group behaalde in het eerste halfjaar van boekjaar 2023 een omzet van 2,6 miljard pond (2,5 miljard euro), wat destijds neerkwam op een groei van 12,7 procent. Die groei dankte het bedrijf aan de overnames die het bedrijf in 2022 deed, waaronder Studio Retail Limited, Missguided, I Saw It First, Gieves & Hawkes en vijftien merken van JD Sports Plc.